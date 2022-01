Online “Il web ti compra”, singolo postumo di Davide Dato

Fuori “Il web ti compra” singolo postumo di Davide Dato: il rapper, scrittore e studente di psicologia napoletano è deceduto nel marzo del 2021 per le complicanze da Covid

Esce “Il web ti compra” singolo postumo di Davide Dato, 26 anni, rapper, scrittore e studente di psicologia napoletano, deceduto nel marzo del 2021 per le complicanze da Covid-19. Sogni spezzati di un talento fuori dal comune, un’esistenza tormentata dalla depressione per il quale il coronavirus è stato soltanto il beffardo epilogo. Il suo cuore non ha retto al virus, ferito com’era da un infanzia di bambino prodigio purtroppo vittima di bullismo dalle scuole medie e superiori.

Un tema mai troppo affrontato, per cui le Nazioni Unite, recentemente, hanno diffuso agghiaccianti statistiche: “Nel mondo 1 studente su 3, tra i 13 e i 15 anni, ha vissuto esperienze simili. Si stima che nel mondo 246 milioni di bambini e adolescenti sperimentino ogni anno qualche forma di violenza a scuola o episodi di bullismo”

IL MONDO DI DAVIDE

Oltre le nubi, tanta luce. E questo era Davide, un’anima polivalente e piena di talento. I suoi amici lo descrivono come “un ragazzo puro, anima antica, da cavaliere, romantico e patriottico. Sempre attento agli ultimi, in particolar modo al dramma dei senzatetto, per cui si spendeva distribuendo beni di prima necessità”. Appassionato di musica, in particolar modo del basso (strumento studiato con il jazzista Emiliano De Luca, musicista della band di Fabrizio Bosso n.d.r.) ma anche della cultura orientale, fumetti, filosofia (in particolare Sant’Agostino, Kirkegaard). Parlava fluentemente quattro lingue (italiano, francese, inglese, giapponese), una naturale predisposizione che aveva perfezionato nel corso dei viaggi in questi paesi. Ha scritto il romanzo “La Libertà non ha prezzo” di prossima pubblicazione. Ha lasciato un figlio di 2 anni e mezzo, Mario, come suo nonno finanziere e pittore da lui amatissimo.

IL BRANO “IL WEB TI COMPRA”.

Edito su etichetta Suono Libero Music, i cui ricavati andranno in beneficenza. E’ un brano che colpisce allo stomaco, un’analisi cruda e senza fronzoli della realtà che ci circonda, un attacco alla superficialità dilagante figlia del materialismo dell’epoca 2.0 che brucia tutto a velocità supersoniche, perfettamente sintetizzata dalla frase “Il web ti compra come un oggetto”. Rap, old style musicalmente godibilissimo, di attualità e di denuncia sociale, che prende ispirazione da Eminem, Nesli e Clementino, punti di riferimento artistico del giovane rapper. I ricavati del brano andranno interamente in beneficenza.