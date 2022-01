Marco Cavallaro al Martinitt in versione stand-up

Marco Cavallaro, in una nuova versione placcata e piccante, apre il nuovo anno della stand-up comedy al Teatro Martinitt

Ebbene si, alla fine si è “incazzato” pure lui. Ottimista per natura, sostenitore della leggerezza come terapia, antidoto in carne e ossa contro la cupezza, fonte inesauribile di risate politicamente corrette, Marco Cavallaro adesso fa sul serio.

I tempi assurdi che abbiamo vissuto, e che ancora stiamo vivendo, a causa della pandemia lo hanno frustrato, provocato, fatto arrabbiare… Insomma, lo hanno ispirato. Ne è uscito un inedito live… da paura. Covid m’hai provocato? E mo’ te dico quello che penso, paro paro…

Dimenticate le scenografie variopinte, le canzonette, i costumi svolazzanti, i sorrisi sulle facce, le gag esilaranti delle sue family comedy e preparatevi a ridere… in noir.

Nero il periodo, nero l’umore, nero il linguaggio… una risata (tante, tantissime, grasse risate) vi seppellirà.

Il sottotitolo di LIVE E’ CAVALLARO, in programma sabato 10 gennaio alle 21, dice già tutto. E tutto, ma proprio tutto, quello che gli passa e gli è passato per la mente, dirà, senza peli sulla lingua e pure con qualche sacrosanta parolaccia, Marco Cavallaro in un one-man-show senza precedenti.

Niente e nessuno di questa nostra società moderna sfuggirà al suo setaccio impietoso e tutti ci ritroveremo smascherati, in quanto tutti attori –protagonisti o comparse, non importa- di un mondo “sporco, irriverente, scorretto, egoista ma fottutamente divertente”.

LO SPETTACOLO E’ VIETATO AI MINORI DI 16 ANNI.

Abbonamenti stand-up comedy: 75 euro per 5 spettacoli-65 euro per 4 spettacoli.

Tutti gli eventi in programma al Martinitt si svolgono nel rispetto dei disciplinari anti-Covid. Sono richiesti Super Green Pass e mascherina Ffp2.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano – Telefono 02/36580010, [email protected], www.teatromartinitt.it.

Orari biglietteria: lunedì-sabato 10.30-21, domenica 14/21. Parcheggio interno gratuito.

Costi: 26 euro intero (over 65, 18 euro; under 26, 16 euro). Abbonamenti a partire da 70 euro.

Per evitare assembramenti è fortemente consigliato l’acquisto anticipato dei biglietti.