Il noto produttore romano Hemel torna con il nuovo singolo “Laka Laka”: il brano è disponibile online sulle piattaforme digitali

Hemel, noto produttore romano, dopo l’uscita dei singoli “Don’t You Never Stop Me” e “Among Us” con i remix ufficiali di Rivaz e Botteghi, Jamis e Dj Lauren, il 10 Dicembre è tornato con “Laka Laka”, disponibile su tutti i digital stores e Spotify.

Il brano uscito sulla rinomata etichetta Strakton Records richiama un grande classico della musica anni 70′, in chiave House attuale e che caratterizza il progetto dell’artista.

“Laka Laka” è nato durante il lockdown con il grande intento di tornare a far ballare.

E’ già supportato da importanti nomi della scena italiana e internazionale, ed è un must – have per tutti gli appassionati della nightlife e non solo.

Hemel con le sue produzioni non delude mai ed è una promessa da tenere sott’occhio!

“Sono cresciuto ascoltando i grandi classici degli anni 70′ ed era da tempo che volevo elaborare una traccia house, che prendesse spunto da un disco storico come questo.”

Segui HEMEL