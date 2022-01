Da Fondazione CR Firenze fondi per l’Auditorium del Maggio

Da Fondazione CR Firenze 250.000 euro per il nuovo Auditorium del Maggio Musicale Fiorentino intitolato a Zubin Mehta

Un contributo straordinario da 250.000 euro da Fondazione CR Firenze per il nuovo Auditorium del Maggio Musicale Fiorentino intitolato a Zubin Mehta. Lo ha deliberato oggi pomeriggio il Consiglio di Amministrazione della Fondazione presieduto dal Presidente Luigi Salvadori. L’ intervento è stato deciso in quanto la Fondazione sostiene dal 1993 il Teatro del Maggio Musicale riconoscendone l’eccellenza internazionale della produzione artistica.

‘’Abbiamo ritenuto opportuno – dichiara il Presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori – dare un ulteriore segnale di vicinanza verso questa prestigiosa istituzione con un contributo straordinario in favore di questo nuovo spazio da 1.100 posti che, per la sua importanza, viene inaugurato domani alla presenza del Capo dello Stato. Il finanziamento beneficerà delle agevolazioni fiscali di cui all’Art Bonus. Per sostenere il Maggio e favorirne la maggiore fruizione stiamo anche valutando delle iniziative ad hoc che, nel corso dell’ anno, possano avvicinare alla musica soprattutto i giovani e una tipologia di pubblico meno abbiente’’.