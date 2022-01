Bobby Wanna online con un nuovo videoclip

Bobby Wanna online su YouTube con un nuovo videoclip dal titolo “Quando Fuori Fa Buio” che racconta il proprio processo creativo

È disponibile su YouTube “Meet Bobby Wanna, Quando Fuori Fa Buio”, il video-documentario che esplora come nasce e si sviluppa il processo creativo dell’artista bolognese.

La clip arriva in seguito alla recente uscita dell’ultimo singolo di Bobby Wanna “Quando Fuori Fa Buio” (Trident Music/Polydor), LINK. Con questo brano l’artista bolognese ha scelto di sperimentare nuove sonorità e un nuovo stile, strizzando l’occhio al boom bap più tradizionale, mantenendo però la sfumatura elettronica che caratterizza il suo percorso discografico.

Il documentario ha preso forma proprio durante la produzione di quest’ultima release, includendo il dialogo fra l’artista e il produttore Dario Pruneddu, il racconto e l’analisi del mondo di Bobby Wanna, del suo modo unico di spaziare tra il disegno e la musica e la sua capacità di trarre spunto da suggestioni sia visive che introspettive.

Tanti i temi affrontati nel video, a partire dai riff degli Strokes, passando per il graphic design e l’autoanalisi, fino a Kanye West. E per finire, la domanda sul significato del concetto di “Loop”, forse uno spazio indefinito in cui perdersi o ritrovarsi.

Bio:

Francesco Del Conte nasce a Bologna nel 1997. Fin dai primi anni delle superiori si innamora del movimento Hip Hop e muovi i primi passi nella cultura recandosi agli eventi locali. Fonda e cresce con diverse crew giovanili, sviluppando parecchio materiale indipendente con diversi pseudonimi: Kush, Kusharelli, Relli, Relli Wanna Mic, finendo per adottare il nome Bobby Wanna.

È appassionato di Street Wear e per vari anni cerca di assemblare idee che lo porteranno a creare il marchio indipendente Voodoo Brand, prendendo spunto dalle correnti di moda più underground. Il cambiamento coincide con l’inizio di un nuovo percorso artistico tra Bologna e Milano, assieme al suo produttore Dario Pruneddu, con la maglia collettivo HMCF.

I primi singoli escono nel 2020 (Voodoo, Cose da Pazzi, Porto Venere). Le produzioni iniziano ad essere più elettroniche, mantenendo comunque un attitudine hip hop ma con una maggiore ricerca nelle melodie. Bobby si chiude in studio per un anno senza far uscire nessun brano, per lavorare a nuove idee. Il suono diventa più maturo, mischiando generi e influenze, dando vita a un progetto musicale poliedrico e sperimentale.