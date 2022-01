Spostate le date del tour 2022 di Sangiovanni

Rinviato il “MONDO SANGIO LIVE TOUR”: le nuove date dei concerti di Sangiovanni. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi

Bisognerà aspettare qualche mese per il “MONDO SANGIO LIVE TOUR” di sangiovanni.

I concerti live, inizialmente previsti per gennaio, sono stati rinviati a maggio.

La motivazione ufficiale non è stata data, ma probabilmente riguarda la partecipazione del cantante a Sanremo 2022, in programma dall’1 al 5 febbraio.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le nuove date.

Queste le nuove date:

2 maggio – Torino-Venaria (recupero dell’8 gennaio) – CONCORDIA

3 maggio – Torino-Venaria (recupero del 9 gennaio) – CONCORDIA

5 maggio – Milano (recupero del 12 gennaio) – ALCATRAZ

12 maggio – Napoli (recupero del 22 gennaio) – PALA PARTENOPE

15 maggio – Roma (recupero del 26 gennaio) – ATLANTICO LIVE

16 maggio – Roma (recupero del 27 gennaio) – ATLANTICO LIVE

22 maggio – Milano (recupero del 14 gennaio) – ALCATRAZ

23 maggio – Milano (recupero del 15 gennaio) – ALCATRAZ

26 maggio – Firenze (recupero del 19 gennaio) – TUSCANY HALL

27 maggio – Firenze (recupero del 20 gennaio) – TUSCANY HALL

29 maggio – Roma (recupero del 29 gennaio) – ATLANTICO LIVE