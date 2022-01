Netflix cancella Julie and the Phantoms 2

Nonostante il successo, Netflix ha cancellato ufficialmente la serie Julie and the Phantoms 2. Ecco le motivazioni

Dopo oltre un anno di attesa è arrivato l’annuncio ufficiale su TvLine: Julie and the Phantoms 2 non si farà. Netflix, per il dispiacere dei fan, ha cancellato ufficialmente la serie nonostante la prima stagione abbia riscosso un grande successo. La conferma è arrivata anche dal creatore di JATP Kenny Ortega.

“La nostra famiglia @julieandthephantoms vuole mandare il nostro affetto e infiniti ringraziamenti ai nostri Fantoms in tutto il mondo per la grande dimostrazione di amore e supporto che ci avete mostrato sin dalla prima stagione. Abbiamo appreso questa settimana che Netflix non ci farà andare avanti per un’altra stagione. Anche se i nostri cuori sono rattristati, andiamo avanti con grande orgoglio per ciò che abbiamo realizzato come squadra e per la famiglia che abbiamo costruito mentre creavamo Julie. Speriamo che continuerete a seguirci mentre andiamo avanti con il nostro lavoro e le nostre carriere. Buone feste a tutti voi. Augurandovi buona salute, amore e #perfettaarmonia in qualsiasi cosa facciate. Kenny, il cast, sceneggiatori, produttori, creativi, crew, ed il nostro devoto Netflix Team!“, ha scritto Ortega su Instagram.

LA STORIA

La perdita della mamma avvenuta un anno prima, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha spento la passione per la musica nella liceale Julie (Madison Reyes). Quando nel vecchio studio musicale della madre appaiono all’improvviso i fantasmi di tre incredibili musicisti del 1995 (Charlie Gillespie, Jeremy Shada, Owen Patrick Joyner), il mondo interiore di Julie si risveglia e la giovane recupera l’ispirazione necessaria per tornare a cantare e comporre canzoni. Sempre più presa dall’amicizia con i tre artisti, Julie si lascia convincere a creare una nuova band insieme a loro: Julie and the Phantoms.