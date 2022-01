I Soul Seller tornano con il brano “Diamonds Rain”

I Soul Seller online con il nuovo brano “Diamonds Rain”: il singolo della band è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Dopo 5 lunghi anni di attesa torna l’hard rock band italiana Soul Seller. Con una carriera ormai ventennale che può vantare due album pubblicati in tutto il mondo, “Matter Of Faith” e “Back to Life”, entrambi prodotti da Alessandro Del Vecchio (Hardline, Sunstorm, Fergie Frederiksen, Mr.Big e molti altri) e con una serie di infuocati live show di supporto a band internazionali come Europe, Masterplan, Bonfire, Harem Scarem, Vega e Boulevard, la band è pronta per il debutto in studio della nuova line-up, nata nel 2019 con l’ingresso di Dale Sanders alle chitarre, Stefania Sarre al basso e Alex “Wallino” Rimoldi alle tastiere.

La band vuole sorprendere i fan con il nuovo brano Diamonds Rain, che è solo un piccolo assaggio dell’album ancora in lavorazione e previsto per fine 2022.

Il brano proietta la band in una nuova dimensione, dove si fonde la loro classica vena di rock melodico con un mix di hard rock classico e tinte più bluesy, dando alla luce un roccioso e accattivante mid-tempo.

Guarda il video: youtu.be/b6_HgMWGQ1c

Prodotto da Dave Zublena e Dale Sanders con tutta la band e co-prodotto da Mario Percudani (Hardline, Hungryheart) il brano è disponibile su tutte le piattaforme in formato digitale.