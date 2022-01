Giannini in radio con “Via Baldacchini 27”

Giannini sulle piattaforme streaming e digitali con il nuovo singolo “VIA BALDACCHINI 27” ( Aurora Dischi / ADA Music Italy / Warner Music Italy)

Fuori sulle piattaforme streaming e digitali “VIA BALDACCHINI 27” ( Aurora Dischi / ADA Music Italy / Warner Music Italy), il nuovo brano di GIANNINI scritto da MOLLA.

La canzone è una ballad indie-pop che racconta di ricordi e di nostalgia. Una nostalgia, però intesa come l’altra faccia della medaglia, l’altra metà della felicità, l’altro lato della vita. Ripercorrere i passi della propria storia è un modo per rivederli dall’alto e a posteriori. Il desiderio di rivivere quella gioia o di cambiare quella scelta. Il fatto che l’impronta di quei passi sia incancellabile e definitiva ti rende forse nostalgico, non per forza triste.

“Questo brano è figlio di una catena di coincidenze… il pianista e sound engineer Rudi Fiasco mi aveva passato questo provino con un riff di pianoforte chiedendomi di lavorarci su, l’ho fatto ascoltare a Luca Giura (Molla) ed il giorno dopo mi ha mandato Via Baldacchini 27″.

Il sound del brano si poggia su di un pianoforte che richiama fraseggi brit pop ninety, e su una ritmica indie old school che danno spazio al flow di una top line a metà tra cantautorato italiano ed indie pop.

“Più hai ricordi, più sei nostalgico, ma dove c’è vita vissuta allora è normale che in un secondo momento ci sia anche lei, la nostalgia, il lato emotivo del ricordo”.

Giannini torna con questo nuovo singolo che anticipa l’album di prossima uscita, dopo l’ultimo anno che lo ha visto impegnato come produttore di alcuni progetti musicali che hanno riscosso un buon consenso editoriale sulle piattaforme digitali (Viral 50, New Music Friday Italia, Scuola Indie, Indie Italia, Radio Zeta, e altri).