“Che poi se ridi” degli Aspettativa ha anche un video

Disponibile su YouTube il videoclip di Che poi se ridi degli Aspettativa: il brano è anche online su tutte le piattaforme digitali

Dopo l’anteprima su Social Artist è da oggi disponibile al pubblico il videoclip ufficiale di Che poi se ridi, l’ultimo singolo degli Aspettativa pubblicato a inizio dicembre per Under Roof, un pezzo che intreccia un pop punk anni 80, frenetico e sguaiato come una risata. Il singolo vede ancora una volta la produzione di Marco Carnesecchi con il mix e il master di DDR Studio.

Che poi se ridi è avere accanto una persona che con una risata ti rimette al mondo,

un McFlurry alle 4 di mattina, il sollievo del vento che improvvisamente scompiglia tutto.

(Aspettativa)

BIO:

Aspettativa è più un mood che un nome per la band post 2001 che intreccia sonorità pop, indie e punk per raccontare le proprie emozioni. La band nasce nel 2014, da tre fratelli: Elia (voce e chitarra), Ester (voce e tastiere) e Gab (batteria), successivamente affiancati al Catta (basso) dal loro produttore Marco Carnesecchi. Nel 2020, in pieno lockdown, esce il loro primo singolo Tempesta e dopo un anno di ricerca musicale escono Saracinesche (giugno 2021) ed Elastico (luglio 2021), che riscuote un notevole successo dopo essere stato inserito nella playlist editoriale di Spotify Sangue Giovane. Nell’autunno dello stesso anno esce Un qualcosa. Che poi se ridi è il loro ultimo singolo.