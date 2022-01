Artrite reumatoide: metrotressato aumenta rischio alopecia nelle donne

Artrite reumatoide e metrotressato: l’appartenenza al genere femminile rappresenta un predittore iniziale di aumento della probabilità di andare incontro a nausea e ad alopecia

L’appartenenza al genere femminile rappresenta un predittore iniziale di aumento della probabilità di andare incontro a nausea e ad alopecia nei pazienti con artrite reumatoide (AR) che iniziano un trattamento con metotressato. Queste le conclusioni di uno studio presentato nel corso del congresso annuale dell’American College of Rheumatology.

Razionale e disegno dello studio

MTX rappresenta, notoriamente, il trattamento di prima linea nella gestione dei pazienti con AR, in ragione della buona efficacia del farmaco. Tuttavia, alcuni eventi avversi (AE) come la nausea e l’alopecia creano spesso problemi non di poco conto ai pazienti che iniziano questo trattamento, potendo influenzare negativamente la loro qualità di vita.

Ciò potrebbe tradursi in una mancata aderenza d MTX o alla sospensione permanente del trattamento dopo poco tempo dal suo avvio.

In uno studio precedentemente pubblicato, la prevalenza di nausea derivante dall’analisi in pool dei dati di alcuni trial clinici randomizzati è risultata pari al 19,2% nei pazienti con AR trattati con MTX. In un altro studio di coorte, condotto su 762 pazienti con AR, è stato osservato che la nausea rendeva conto del 20,6% delle sospensioni del trattamento con MTX a causa di AE.

Lo studio presentato al Congresso si è proposto l’obiettivo di riassumere i dati di prevalenza di nausea ed alopecia e di identificare i fattori al basale associati allo sviluppo di questi AE nel corso del primo anno di trattamento con MTX.

Lo studio – multicentrico, prospettico, di coorte – e noto con l’acronimo anglosassone RAMS (The Rheumatoid Arthritis Medication Study), ha valutato 1.069 pazienti con AR all’esordio che avevano iniziato per la prima volta un trattamento con MTX. I pazienti avevano un’età media di 59,2 anni (SD= 13,5) ed erano in maggioranza di sesso femminile (65,3%). La durata media dei sintomi riferita era pari a 7,7 (SD= 5,6) mesi.

Risultati principali

Quasi un terzo dei pazienti (31,1%) riferiva nausea nel corso del primo anno di trattamento con MTX. L’alopecia è stata riportata in 83 pazienti (7,8).

Dall’analisi dei dati è emerso che:

– le pazienti di sesso femminile avevano maggiori probabilità di riferire nausea ed alopecia rispetto ai pazienti di sesso maschile, con valori di odds ratio (OR) pari a 2,22 (IC95%= 1,59-3,11) e a 3,93 (IC95%= 2,01-7,7), rispettivamente

– l’età più avanzata, invece, era associata con una probabilità ridotta di riferire nausea (OR= 0,97; IC95%= 0,96-0,99)

– Il consumo di alcol è risultato associato ad una maggiore probabilità di insorgenza di nausea ed alopecia, con valori di OR pari, rispettivamente, a 1,44 (IC95%= 1,04-1,97) e a 1,98 (IC95%= 1,11-3,53)

– in punteggio DAS di attività di malattia più elevato iniziale era associato ad una probabilità maggiore di nausea

– l’impiego di DMARDcs in concomitanza con l’uso di MTX al basale era associato ad una minore frequenza di episodi riportati di nausea ed alopecia

Oltre alla nausea, altri AE gastrointestinali riferiti nel corso del primo anno di trattamento con MTX sono stati l’anoressia, il vomito, la presenza di dolori allo stomaco e la diarrea.

Tra gli AE mucocutanei diversi dall’alopecia riportati nello studio vi erano, invece, le ulcere orali e il prurito.

Riassumendo

Nel complesso, lo studio suggerisce che l’identificazione di alcuni fattori associati all’insorgenza di AE potrebbe rivelarsi utile per alleviare alcune problematiche riferite dai pazienti a seguito del trattamento con MTX e, al contempo, per ottimizzarne l’impiego e migliorare l’aderenza terapeutica. Limitare il consumo di alcol potrebbe influenzare la probabilità di sviluppare AE legati all’impiego di MTX.

Bibliografia

