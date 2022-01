Previsioni meteo 7 gennaio 2022: fase invernale sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 7 gennaio 2022: perturbazione scivola verso le regioni del Sud Italia, dove non mancheranno piogge e neve sui rilievi

La prima perturbazione del nuovo anno sta attraversando l’Italia in queste ore, portando condizioni meteo all’insegna del maltempo sulle regioni centro-meridionali. Dopo le piogge e le nevicate a bassa quota di ieri, tempo in miglioramento invece al Nord e parte del Centro. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni sulle aree centro-settentrionali della nostra Penisola mentre al meridione insisteranno piogge e nevicate sui rilievi oltre i 1000 metri di quota. Farà freddo su tutta l’Italia: le temperature infatti sono attese in ulteriore calo lungo tutto lo Stivale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS dopo una breve pausa asciutta nella giornata di domani, un nuovo peggioramento interesserà l’Italia tra domenica e lunedì. Il tempo risulterà instabile specie sulle regioni del Centro e su quelle meridionali, dove non mancheranno le piogge: saranno invece possibili nevicate fino a quote di pianura specie su Trentino-Alto Adige, Toscana ed Emilia-Romagna.

Intanto per oggi, venerdì 7 gennaio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori, irregolarmente nuvoloso solo sulla Romagna con residue piogge. Al pomeriggio nubi sparse al Nord-Ovest ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, deboli nevicate sulle Alpi orientali di confine. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino locali fenomeni sull’Abruzzo, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori ma con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse specie su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Al pomeriggio cieli nuvolosi con fenomeni diffusi, generalmente di debole o moderata intensità. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto su Puglia, Calabria e Sicilia. Neve in calo fin verso i 900-1300 metri. Venti moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime in diminuzione su tutte le nostre regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.