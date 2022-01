La Rete PYM di Fiere e Festival lancia un 2022 di “Meraviglia”

La “Meraviglia” sarà il tema degli eventi di Rete PYM di Fiere e Festival, dall’Elba Book Festival al Festival Giallo Garda

La “Meraviglia” sarà il tema comune di tutti gli eventi del 2022 promossi dalla Rete PYM di Fiere e Festival: Elba Book Festival, Festival Giallo Garda, Fiera del Libro di Argonautilus Microfestival delle storie e Officine Wort La Rete PYM di Fiere e Festival, fondata nel 2018 da Elba Book Festival, Festival Giallo Garda e Fiera del Libro di Argonautilus (Sardegna) sceglie per il 2022 il tema unico della “Meraviglia”.

La Rete Pym, cui dal 2022 aderiscono anche il Microfestival delle Storie e Officine Wort, è l’unica rete di Fiere e Festival in Italia: un patto tra soggetti interessati alla promozione del libro e della lettura per stimolare un’azione coordinata e collettiva orientata alla diffusione e valorizzazione della lettura come strumento di benessere individuale e sociale. La Rete Pym si occupa di fiere, festival e manifestazioni culturali nella ferma convinzione che la lettura sia un bene su cui investire per la crescita dell’individuo e della società, oltre che uno strumento straordinario per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale delle comunità.

Perché abbiamo scelto la meraviglia? Perché è un’esperienza di rottura improvvisa e disorientante che fa traballare il terreno sotto i piedi e dà la sensazione di essere su una piccola barca catapultata in mare aperto senza bussola né mappe per orientarci. Un’esperienza in cui la sorpresa per il nuovo e il terrore dell’ignoto convivono, come ricorda Aristotele parlando del θαῦμα (thauma) come origine del filosofare: nella meraviglia ci perdiamo, non siamo più in grado di affermare con sicurezza cos’è il mondo ma diventiamo un’esistenza sospesa che barcolla e pone domande. La meraviglia è un’esperienza legata al nostro rapporto solitario con l’enigma dell’esistenza e ci fa produrre domande di senso. Per questo l’incontro con l’Altro, l’apertura all’Altro e alla sua storia suscita meraviglia, e allo stesso modo il teatro, la visione di un film o lettura di un libro e la capacità di inoltrarsi nella sua trama è meraviglia. Lasciarsi trasportare in un viaggio tra le parole in grado di modificare noi stessi è meraviglia.

Le date di Fiera del Libro di Argonautilus: 29 settembre – 4 ottobre nel Sud Sardegna