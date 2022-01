Il Tipo di Jesi omaggia Rino Gateano

Il Tipo di Jesi, nome d’arte di Tommaso Sampaolesi, online con un omaggio a Rino Gaetano: fuori la cover di “Mio fratello è figlio unico”

Il Tipo di Jesi è Tommaso Sampaolesi, classe 1986, nato e cresciuto a Jesi, Ancona. Già cantante, chitarrista e compositore dei .cora – che nel 2009 hanno pubblicato per Jestrai “L’aria che respiro soffoca” – nel 2016 Tommaso decide di mettersi in proprio e di raccogliere il materiale scritto negli anni per farne un disco da solista. Prodotto da Davide Lasala (Edda, Dellera, Paletti, His Electro Blue Voice) esce nel 2018 “Pranzo Rock in Via Trieste”, l’esordio solista, al quale fa seguito l’EP “Yeah Yeah Jesi!!” dello scorso anno, caratterizzato da un sound più incentrato sull’elettronica e da testi meno cupi e più speranzosi.

Dopo il singolo “Libertà”, uscito a marzo di quest’anno, Il Tipo di Jesi torna con una cover, omaggio a una canzone a cui è particolarmente legato e che esegue sempre nei suoi live, “Mio fratello è figlio unico” di Rino Gaetano: un artista, il cantautore calabrese, di cui Tommaso adora da sempre personalità e capacità di scrittura. Una cover dal sound acustico, solamente “sporcato” da piccoli accenni di elettronica. Una versione del brano semplice, con pochi strumenti, rivisitata nello stile de Il Tipo di Jesi, con l’intento di rispecchiare quanto più possibile la versione eseguita dal vivo nei live in solo acustico.