FKA Twigs con The Weeknd in “Tears In The Club”

FKA Twigs pubblica Tears In The Club con The Weeknd: la canzone è accompagnata da un video che porta la firma di Amber Grace Johnson

FKA Twigs, artista innovativa, ha pubblicato un nuovo brano con la superstar The Weeknd dal titolo Tears In The Club. La canzone è accompagnata da un video che porta la firma di Amber Grace Johnson.

La londinese FKA Twigs ha origini giamaicane ed è una delle più importanti artiste della scena trip hop e urban britannica. Cantautrice e ballerina, ha dimostrato nel corso di questi anni di avere un talento eterogeneo, capace di farle raccogliere consensi in ogni sua esibizione. Oltre ad aver creato 3 degli EP più acclamati della sua generazione (EP1, EP2 e M3LL155X), ha vinto un Mercury Prize per il suo album di debutto che è stato anche nominato ai prestigiosi Brit Awards.

Recentemente la pop star ha pubblicato anche un brano con Central Cee per la colonna sonora di The King’s Man – Le Origini con Ralph Fiennes, in uscita il 5 gennaio 2022. L’artista ha collaborato e diretto artisticamente campagne per brand come Nike, Google Glass, Calvin Klein e Apple e ha debuttato nel grande schermo in Honey Boy.

La sigla FKA sta per ‘Formerly Known As’, ovvero ‘predecentemente conosciuta come’, mentre twigs (ramoscelli) è un soprannome che si è guadagnata grazie al suo particolare modo di piegare le articolazioni. FKA twigs si è sempre messa in prima linea in ogni aspetto della sua arte e carriera, ed è stata premiata con un ‘Webby Special Achievement’ per il suo “incredibile contributo alla cultura digitale e utilizzo di internet per creare e distribuire arte sperimentale”. Nel nuovo video, twigs mette ancora una volta in risalto le sue incredibile doti di ballerina e poll dancer, confermando ancora una volta che con il duro lavoro su stessi si possono combattere anche le malattie più terribili.