Ethos torna con la canzone “2DIFILA”

Ethos: “2DIFILA” è il nuovo singolo fuori su tutte le piattaforme digitali. Disponibile su Youtube anche il video ufficiale

Disponibile su tutte le piattaforme digitali, “2difila” (Gotham Dischi distributed by Artist First) il nuovo singolo di Ethos, un giovane cantante con una maturità artistica e professionale fuori dal comune che ha trovato il suo equilibrio tra una rima e l’altra.

Disponibile su YouTube il videoclip ufficiale del brano:

https://www.youtube.com/watch?v=m4NQrcSdaiU

Con “2difila”, brano dai forti tratti pop prodotto da Mariomarvels per Gotham Dischi, Ethos ha voluto mettere a fuoco come spesso si tenda a dare per scontato ciò che abbiamo, realizzando quanto questo sia importante solo quando siamo vicini a perderlo.

“Nella canzone è presente un contrasto – racconta l’artista – tra le strofe e il ritornello: nelle prime ho voluto parlare delle cose che abbiamo avuto, nel secondo di come ci siamo sentiti ad averle avute”.

Il video, prodotto da Gotham dischi in collaborazione con BEBIMOVIE, presenta a sua volta un forte contrasto tra due lati di Ethos: un lato più innocente e fanciullesco e uno più deciso e maturo.

Nella prima parte del videoclip, Ethos è un ragazzo giovane che viene messo alla prova da numerosi “addetti ai lavori”, nella seconda parte invece l’artista è più serio, maturo e con le idee più chiare.

“Stiamo preparando il primo EP dell’artista che uscirà nell’autunno del prossimo anno, nel frattempo vi daremo degli assaggi della nostra linea produttiva ed editoriale, con dei singoli che andremo a proporre in chiave acustica nel prossimo EP”, afferma Andrea Papazzoni di Gotham Dischi.

Federico Lucini, in arte Ethos, nasce a Como nel 2000. Da sempre affascinato dalla musica, scrive le sue prime rime durante gli anni del liceo, trovando cosi un modo di raccontarsi.

Le prime pubblicazioni arrivano intorno alla fine del 2019, mentre nel gennaio del 2020 pubblica “Parigi”, una ballad malinconica che rappresenta l’inizio del suo percorso: ad oggi il brano conta più di tre milioni di streaming tra Spotify e YouTube.

Con le release successive entra diverse volte in “Generazione Z” e “Top 50 Viral Italia” su Spotify. Pubblica il singolo “Tu sei uguale a me”, prodotto da Pi Greco, poi a a settembre 2021 entra ufficialmente a far parte della realtà di Gotham Dischi.

Con Gotham Dischi pubblica “Ti Racconterò”, con il quale riceve grandi consensi e riesce ad entrare in ben 5 playlist editoriali di Spotify, tra cui “New Music Friday”.