E’ online ‘Boccamara’, il nuovo singolo della cantautrice napoletana Flo. La canzone, in feat. con Peppe Servillo, anticipa il concept album di prossima pubblicazione BRAVE RAGAZZE, dedicato alle donne della musica più coraggiose del mondo latino.

Ascolta il brano sui digital store: https://soundfly.lnk.to/Boccamara

“Boccamara riprende lo spirito degli antichi canti a dispetto della tradizione orale campana, sebbene con una forma e un timbro contemporanei – racconta Flo. La storia è quella di una donna ferita, indispettita, con la bocca amara, ma così amara che potrebbe avvelenare il traditore con un piccolo morso. Una canzone felina perché è sinuosa nell’andamento strumentale e seduttiva nel canto. Proprio come una gatta”

Un duetto ironico, pungente e pieno di teatralità, tra un inconfondibile Peppe Servillo e Flo, che ancora una volta si conferma una delle voci più espressive della musica italiana.

A poco più di un anno dall’uscita di 31Salvitutti, Flo torna con BRAVE RAGAZZE, un lavoro concepito nel corso degli ultimi anni, ma realizzato durante quell’incredibile bolla che è stato il lockdown.

Ancora una volta al suo fianco il polistrumentista Michele Maione, che ha arrangiato l’intero album, oltre a suonare percussioni e tamburi a cornice, consolidando ancora e di più un felice sodalizio iniziato sotto l’egida di Claudio Mattone nel 2008.

BIOGRAFIA

Cantautrice e attrice di teatro, Flo è un’ artista che seduce grazie ad una vocalità viscerale e una scrittura originale e suadente. Ha debuttato giovanissima nel mondo del teatro musicale, sotto l’egida di Claudio Mattone. Nel 2014 esce in Europa il suo primo disco “D’AMORE E DI ALTRE COSE IRREVERSIBILI” che, accolto con grande entusiasmo dalla critica e dal pubblico, otterrà alcuni tra i più importanti riconoscimenti italiani (Musicultura 2014, RadioRai per la Migliore musica, Premio Assoluto Andrea Parodi 2014). A due anni di distanza incide “IL MESE DEL ROSARIO” ( Miglior testo al Premio Bianca d’Aponte 2014, Musicultura 2015, tra i candidati alle Targhe Tenco nelle categorie Miglior disco e Miglior canzone dell’anno. Nel 2018 esce il suo terzo disco “LA MENTIROSA”, che la consacra tra le più raffinate cantautrici della cosiddetta World music d’autore. Alcuni tra i più importanti giornali musicali d’Europa (fRoots, Songlines etc…), hanno scritto di lei come di un’artista dallo stile inconfondibile, dal linguaggio ricco di riferimenti e contaminazioni eppure inedito e personale.

Nel corso della sua carriera ha inciso e condiviso il palco con Stefano Bollani, Paolo Fresu, Peppe Servillo, Enrico Rava, Jorge Hernandez, Luca Aquino, Vincenzo Zitello, Elena Ledda e Paolo Angeli.In teatro è stata protagonista di spettacoli musicali e di prosa, diretta da registi come Alfredo Arias, Mimmo Borrelli, Davide Iodice, Massimo Luconi, Claudio Di Palma, mentre attualmente è al fianco di Daria Bignardi nel reading “La coscienza dell’ansia”.

Ha realizzato colonne sonore per il cinema e per il teatro. Nel novembre 2020 è uscito “31Salvitutti”, il suo quarto album di inediti, prodotto dal francese Sebastien Martel.