Mary di Filippo Maria Macchiusi in scena al Teatro Lo Spazio

Il 6 e il 7 gennaio va in scena al Teatro Lo Spazio, Mary, spettacolo scritto da Filippo Maria Macchiusi e diretto da Alessandro Cecchini

Il 6 e il 7 gennaio va in scena al Teatro Lo Spazio, Mary, spettacolo scritto da Filippo Maria Macchiusi e diretto da Alessandro Cecchini, classificatosi al terzo posto al concorso Idee nello Spazio 2020.

Una piazza, uno scatolone e due ragazzi. Mary è la ragazza invisibile contesa dai due protagonisti del corto, Filippo e Federico. I due si incontrano per la restituzione di uno scatolone con gli oggetti di Mary che finisce per diventare il simbolo di un passaggio di consegne tra una relazione e la successiva ed il pretesto per lo scontro tra i due modi opposti di intendere l’amore.

Filippo è stato appena lasciato da Mary dopo una storia di 3 anni; è un pensatore, riflessivo, calmo e pacato, ma incapace di una spinta verso la vita. Mary rompe la sua storia con lui per fidanzarsi con Federico, bello, divertente, pieno di iniziativa, eppure poco brillante, privo di cultura e un po’ rude. L’incontro è l’occasione che i due protagonisti aspettavano per confrontarsi e rinfacciarsi reciprocamente tutto o quasi, tra paradossali momenti di intimità, un’improbabile complicità fino al litigio più acceso ma sempre goffo, per rendersi conto sempre di più che ognuno di loro rappresenta solo la metà di ciò che sta cercando Mary.

INFO:

MARY

6 e 7 gennaio

ore 21

Biglietti: 15 euro – ridotto: 12 euro

(bar aperto per aperitivo dalle 19.00)

Teatro Lo Spazio

Via Locri 43, Roma

informazioni e prenotazioni

339 775 9351 / 06 77204149

[email protected]