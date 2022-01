LeCoseCheNonDico debutta con “Isolamento Fiduciario”

“Isolamento Fiduciario” è il primo singolo di #LeCoseCheNonDico: il brano fuori per Beng! Dischi 2021 – BGD 06 sulle piattaforme digitali

ISOLAMENTO FIDUCIARIO è il primo singolo di Francesca Carboni, in arte #LeCoseCheNonDico, nato dalla collaborazione con Beng! Dischi. Il singolo ha sonorità elettro-pop che si fondono con il cantautorato e l’indie-pop italiano dando vita ad un brano ricco di sfumature.

“Nel brano si parla di isolamento solo come il sintomo di un amore vissuto a distanza, la nostalgia di alcune piccole e semplici azioni che di solito includiamo nella nostra quotidianità e classifichiamo come “normali”, incuranti di quanto possa essere meno ovvia e normale, a volte, la vita. Isolamento Fiduciario è una sequenza di dettagli che ho dato per scontato e che ad un certo punto ho desiderato quasi più del pane.”

BIOGRAFIA: Francesca nasce in Sardegna e inizia il suo percorso musicale a 10 anni con le prime lezioni di pianoforte e solfeggio, negli anni si avvicina alla musica in maniera diretta e consapevole, spinta dalla necessità di raccontarsi. Si diploma in canto moderno e composizione al CPM di Milano, esperienza fondamentale per il suo percorso artistico e personale e nel 2019 arriva in finale al Genova per Voi.