“La differenza” è il nuovo brano della band Il Grido

Come il taglio si fa cicatrice la sofferenza diventa coraggio di voltare pagina: “La differenza” è il nuovo singolo della band Il Grido

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “La differenza”, il nuovo singolo della rock-band romana Il Grido.

https://spoti.fi/3rYUKS5

“La differenza” è un brano che parla di ‘presa di coscienza’ che la band racconta così: “Spesso ci s’idealizza in figure che poi non rispecchiano a pieno l’essenza di quello che si è realmente, fortunatamente i fatti però non tardano mai a mostrarci qual’è la vera natura dei nostri rapporti. Accettare questa realtà non è mai facile ed indolore, tuttavia dobbiamo essere pronti a andare avanti, liberandoci delle scorie che i rapporti malsani ci lasciano dentro.” – continuano Il Grido – “Il taglio si fa cicatrice e ci insegna qualcosa, la sofferenza si tramuta in coraggio e ci consente di voltare pagina. Prima ci chiedevamo cosa spingesse l’altra persona a ferirci, ora non ci importa più, La differenza sta tutta qui.”

Il progetto è stato realizzato dalla stessa band, composta da Giuseppe Di Bianca (voce), Andrea Jannicola (chitarra), Davide Costantini (basso) e Lorenzo Spurio Pompili (batteria), con la produzione affidata a Walter Babbini presso il Purple Mix Studio di Guidonia.

BIOGRAFIA

Il Grido è formato da Giuseppe Di Bianca, Andrea Jannicola, Davide Costantini e Lorenzo Spurio Pompili. Dopo due Ep d’esordio la band pubblica il suo primo disco nel 2017 con la Volume! Discografia Moderna e fin da subito il singolo Amsterdam (hai una cura per me?) scala le classifiche di gradimento del mercato indipendente.

Tra i vari Festival italiani a cui Il Grido partecipa spiccano il RETAPE Festival all’ AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA di Roma insieme ad altre band rappresentative della scena romana come Piotta, Mirko e il cane, The Niro, Mèsa, Assalti Frontali, Cor Veleno e tanti altri, ed il MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) di Faenza.

La band ha aperto anche molti concerti di importanti artisti del panorama italiano come Lo Stato Sociale, Marta Sui Tubi, Omar Pedrini, Zibba e Dunk.