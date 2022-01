“Elogio della lentezza” il nuovo singolo di Peppe Lana

Fuori “Elogio della lentezza”, il nuovo singolo del cantautore siciliano Peppe Lana, terzo estratto dall’album “Presente” in uscita nel 2022

“Elogio della lentezza” ( ascolta qui ) è il nuovo singolo del cantautore siciliano Peppe Lana, in uscita in digitale e in radio per 800ARecords/Samvega e distribuito da ADA Music/Warner. Il brano, terzo estratto dall’album “Presente” che vedrà la luce nella primavera del prossimo anno, sarà accompagnato dal videoclip, online a partire dal 16 dicembre. Peppe Lana si esibirà dal vivo in un concerto piano e voce allo Spazio Franco, a Palermo il 7 gennaio 2022.

Il brano, registrato presso gli studi di Indigo con la produzione artistica di Fabio Rizzo e con Umberto Porcaro alle chitarre, Alessandro Presti alla tromba, Davide Femminino al basso, Emanuele Rinella alla batteria e Marcello Alajmo all’organetto, racconta il risveglio di una città in cui le persone sembrano aver ritrovato il senso del tempo, camminano lentamente, tornano a respirare: “osservano ciò che le circonda con lo sguardo incantato di chi sa abbandonarsi al presente, al silenzio, alla bellezza – spiega l’autore -. Pian piano il sole si alza e la musica accompagna il viaggio di chi, con una consapevolezza rinnovata, percorre le strade di un mondo nuovo perché visto con occhi nuovi. Ho scritto “Elogio della lentezza” in un’alba primaverile di un paio di anni fa a Napoli, tutto sembrava immobile e anche il tempo sembrava essersi fermato. Mentre passeggiavo per le vie del centro non ancora prese dalla frenesia del giorno, avevo la sensazione che quello fosse il tempo della magia, che in quella speciale lentezza si fossero condensati tutti gli elementi necessari per accedere a un tempo nuovo, che ad ogni passo tutto intorno si mostrasse più chiaro, più vivo.”

“Elogio della lentezza” sarà seguito da un nuovo videoclip che ci porterà all’interno di un mondo straordinario fatto di gioco e meraviglia con la regia di Gianni Cannizzo, prodotto da Mirella Buono e Slinkset srl di Daniele Occhipinti, in collaborazione con la Scuola di Cinema Indipendente Piano Focale.

BIOGRAFIA

PEPPE LANA è un cantautore siciliano, classe 1990. A 7 anni inizia a suonare il pianoforte. Poco più tardi, scopre anche la chitarra e la fisarmonica. Ascoltatore vorace, le sue influenze spaziano dal folk al blues, dal jazz alla tradizione cantautorale italiana. Con gli “Aristocrasti” compone, arrangia e pubblica il primo album di inediti “Per la Strada” uscito nel febbraio 2017. Nel 2018, dall’incontro con il chitarrista argentino Sebastian Torres, nasce il gruppo di musica tradizionale sudamericana “Pacha Kama“. Nel 2019 si iscrive al Corso di Pianoforte Jazz del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo e intraprende la carriera cantautorale solistica. Nell’agosto del 2019 viene chiamato ad aprire con 5 brani inediti il concerto di Arisa a Nicosia (Enna). Nell’agosto 2021 apre il concerto di Vinicio Capossela a Piazza Armerina (ME) Attualmente è impegnato nella registrazione del primo album da solista la cui pubblicazione è prevista per la primavera del 2022. Il progetto accompagna una ricerca personale e musicale incentrata sull’auto osservazione e la scoperta di un sé in costante cambiamento ma fortemente ancorato al momento presente. Il suo è un racconto musicale di libertà che tende ad osservare e approfondire la realtà per arricchirla di significato, con un linguaggio a tratti simbolico e delle sonorità minimaliste che operano per sottrazione, nella convinzione che spesso, per farsi ascoltare, sia più utile sussurrare che gridare. Nel 2021 ha già pubblicato due singoli, “Libertà“, Il videoclip del brano GUARDA VIDEO, girato da Gianni Cannizzo e frutto della collaborazione con la Scuola di Cinema Piano Focale e l’Accademia di Belle Arti di Palermo, interpretato da Giuseppe Lo Piccolo e Federica Greco, è fresco vincitore del premio “Miglior Socialclip 2021” al prestigioso Festival Tulipani di Seta Nera, andato in onda su Rai Due con la conduzione di Pino Insegno e Elena Ballerini e arriva dopo la vittoria come “Best Music Video” al Montreal Indipendent Film Festival e come “Best Director” al Munich Music Video Awards. E “Scegliere e Cambiare”, anche questo accompagnato dal videoclip, una piccola magia animata di Basaricò Studio (GUARDA VIDEO).

