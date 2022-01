Corsa al Quirinale: parla Matteo Renzi

Corsa al Quirinale, il leader di Italia Viva Matteo Renzi: “Costruire nuovo Governo se Draghi al Colle. Penso che le elezioni vadano fatte a fine pandemia”

“Non sono titubante su Draghi, ma faccio politica. Draghi è un punto di forza di questo Paese. Se vogliamo mantenerlo a Palazzo Chigi gli va data massima agibilita’ politica. Se vogliamo che stia al Colle va costruita una maggioranza presidenziale, ma anche una maggioranza politica per il Governo del dopo. Per farlo serve una iniziativa politica non tweet a caso”.

Lo dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un’intervista al “Corriere della Sera”, in cui precisa “io penso che le elezioni vadano fatte a fine pandemia e con il Pnrr impostato, nel 2023. Dopo di che Draghi sarebbe un perfetto presidente della Repubblica come e’ stato un perfetto premier. Se vogliamo mandarlo al Colle, tuttavia, serve la politica. Perche’ l’arrivo di Draghi non e’ stata una sconfitta della politica ma un capolavoro della politica”. Quanto all’ipotesi di Silvio Berlusconi al Colle, spiega la Dire (www.dire.it), Renzi taglia corto: “Lui ci crede, pare. Il resto del mondo ci crede molto meno”.