Quarto Anno Liceale d’Eccellenza a Rondine: iscrizioni aperte

Aperte le iscrizioni per il Quarto Anno Liceale d’Eccellenza a Rondine studiare un anno nella Cittadella della Pace: ecco come fare

È aperto il bando d’iscrizione per l’anno scolastico 2022-2023 del ‘Quarto Anno d’Eccellenza a Rondine’, un anno di studio in grado di sviluppare e integrare le competenze trasversali e relazionali fondamentali per la crescita dei ragazzi e per il loro inserimento nella società come cittadini attivi del terzo Millennio. Un’opportunità educativa e formativa riconosciuta dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come percorso di sperimentazione per l’innovazione didattica rivolta a giovani talentuosi e meritevoli iscritti ai licei Classico, Scientifico e delle Scienze Umane italiani, che cercano un’esperienza formativa internazionale e interculturale alternativa al quarto anno all’estero.

È possibile effettuare l’iscrizione online per accedere alla selezione del progetto e ai contributi a sostegno degli studenti entro il 31 gennaio 2022 dal sito quartoanno.rondine.org/partecipa-al-bando/. Per informazioni scrivere a [email protected].

Il Quarto Anno Liceale d’Eccellenza a Rondine significa trascorrere un anno di scuola nella Cittadella della Pace, un ambiente capace di mettere in comunicazione diversi Paesi e culture grazie all’interazione con la World House – Studentato internazionale, ovvero giovani provenienti da luoghi di conflitto di tutto il mondo che hanno scelto di impegnarsi per la costruzione della pace. L’esperienza consolidata in 25 anni di formazione ai giovani e le recenti importanti dichiarazioni del Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi (ribadite nell’ambito degli ‘Stati generali della Scuola’), accreditano Rondine e il suo Metodo come un modello di riferimento per la scuola italiana rafforzando il lavoro dell’Associazione avviato con le scuole per sostenere i ragazzi e le ragazze nello sviluppo delle proprie risorse interiori e ‘attrezzarli’ ad affrontare le sfide del terzo millennio diventate sempre più centrali e urgenti dopo la pandemia.

Il Quarto Anno Liceale d’Eccellenza a Rondie è un’esperienza formativa a 360°, attenta alla persona e alla sua crescita, che riunisce diverse caratteristiche.

La dimensione internazionale della Cittadella della Pace, dove il dialogo con le istituzioni nazionali e sovranazionali è quotidiano come l’incontro con i volti e le storie dei giovani della World House che raccontano tutte le sfaccettature dei loro paesi, permettendo di vivere la scuola in modo nuovo, scoprendo se stessi e il mondo, supportati da una comunità e una visione cosmopolite.

La capacità di trasformare i conflitti in opportunità, di sviluppare una consapevolezza critica, di rafforzare la crescita emotiva e relazionale: tutto questo è il frutto di una didattica innovativa combinata con il Metodo Rondine, per ritrovare il proprio centro unificatore, così indispensabile per navigare nelle acque mutevoli della società “fluida” del terzo millennio.

La didattica innovativa del percorso formativo che rimette al centro la relazione educativa tra docente, studente e gruppo classe e coniuga l’avanguardia tecnologica, tramite l’uso del digitale a supporto del percorso formativo, con il metodo didattico di Rondine, che da anni investe sulla crescita emotiva e relazionale dei giovani. Questo approccio innovativo favorisce un’appropriazione più critica e creativa dei contenuti disciplinari, attraverso il collegamento con l’attualità, lezioni non frontali, applicativi digitali e percorsi tematici interdisciplinari collegati ai temi propri di Rondine.

L’impatto sociale che genera i suoi frutti al di fuori di Rondine, in tutta Italia. Lo studente si forma per diventare un innovatore sociale, un protagonista del cambiamento capace di unire tutte le competenze acquisite e metterle al servizio degli altri e del proprio territorio di provenienza per contribuire a migliorare concretamente la società. Al termine dell’anno scolastico, inoltre, potrà entrare nel network di Itaca continuando a seguire percorsi formativi professionalizzanti, insieme agli oltre 200 Rondinelle d’Oro gli ex studenti ‘changemakers’ che stanno sviluppando progetti di innovazione sociale in Italia e nel mondo.