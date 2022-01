Previsioni meteo 5 gennaio 2022: torna il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 5 gennaio 2022: piogge sulle regioni del Nord e del Centro Italia e nevicate sui rilievi, brusco calo delle temperature

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia nelle prossime ore con il ritorno del freddo invernale. L’alta pressione che nei giorni scorsi ha portato elevata stabilità sul Mediterraneo e sull’Europa centro-occidentale, con conseguenti nebbie e nubi basse sulle pianure oltre a caldo anomalo, sta infatti cedendo sotto i colpi di correnti fredde. Dalla giornata di oggi avremo dunque un brusco cambiamento del tempo sulla nostra Penisola: atteso un netto calo delle temperature e il ritorno dell’instabilità a partire dalle regioni di Nord-Est e poi anche su quelle centrali tra pomeriggio e sera.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani, giorno dell’Epifania, avremo un miglioramento del tempo sulle zone settentrionali mentre al Centro saranno ancora possibili piogge e nevicate sui rilievi appenninici. Venerdì e sabato clima asciutto, ma più freddo per vènti di Tramontana, al Centro-Nord mentre al meridione avremo piogge diffuse. Nuovo peggioramento atteso per la giornata di domenica, con tempo instabile al Centro-Sud, Toscana ed Emilia Romagna con nevicate a quote basse. Neve anche sul Trentino Alto Adige.

Intanto per oggi, mercoledì 5 gennaio 2022, al Nord Italia al mattino tempo instabile con piogge sparse su gran parte delle regioni, più asciutto in Piemonte. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con piogge intense e diffuse specie in Triveneto, più asciutto al Nord-Ovest. In serata ancora maltempo sui settori orientali mentre migliora sul resto del Nord. Neve inizialmente sulle Alpi a quote medie, in discesa nel corso delle ore fino alla bassa collina anche in Appennino. Venti moderati o forti di direzione variabile. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità irregolare su Umbria, Toscana e Lazio, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge in Toscana, invariato altrove. Peggiora tra la serata e la notte con fenomeni sparsi sulle regioni centrali e quota neve in discesa fino a 1000-1200 metri, più asciutto in Abruzzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

In Toscana temporali al mattino sui settori settentrionali della regione, nuvolosità diffusa altrove con tempo asciutto; nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno su gran parte della Toscana ad esclusione dei settori meridionali. Instabilità attesa in serata su tutto il territorio, fenomeni localmente intensi sull’Alta Toscana.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, instabilità in Sardegna con piogge sparse. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata piogge in arrivo su Campania e Calabria settentrionale tirrenica, sereno o poco nuvoloso altrove.

In Calabria giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutta la regione; possibili isolate precipitazioni in serata sul Tirreno, asciutto altrove. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.