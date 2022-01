Online il nuovo singolo di Romeo&Drill

Si intitola “Sono ancora morto” il nuovo singolo di Romeo&Drill: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Fuori per LEACE MUSIC “SONO ANCORA MORTO“, il nuovo singolo del duo formato da Romeo e Drill che ci offre una nuova descrizione pop della solitudine, immergendoci in sonorità urban e influenze dei primi anni 2000.

“Cadere nell’abisso tenendo le sensazioni positive della caduta. Sono ancora morto è un brano malinconico; Descrive alla perfezione quella sensazione di solitudine provata, nel momento in cui senti di precipitare. Per fortuna però, poco prima dello schianto, uno spiraglio di luce da vita alla bellezza, ad una melodia, ad un sogno che si avvera: la propria felicità. Sentirsi solo, non significa solo rinunciare, significa anche imparare a conoscerci da dentro”

BIO:

Patrizio Romeo, in arte Romeo e Francesco Manfredi, in arte Drill, sono due artisti che vivono a Roma. Romeo nasce a Messina a maggio del 1995 e si avvicina alla musica in età precoce. Drill nasce a Roma a settembre del 1997 e ritrova rifugio nella musica in età adolescenziale. Entrambi vivono nello stesso quartiere ed iniziano a collaborare dopo l’incontro con il loro produttore Mr.Brux.

Pubblicano il loro primo brano “chissenefrega” a dicembre del 2019, trovando una grande sinergia sia musicale che umana. Più avanti pubblicano “Lasciami qui” e “Tu come stai” che ricevono notevoli feedback anche al di fuori della zona in cui vivono.

Nonostante il coronavirus continuano a lavorare al progetto distanti, facendo uscire “Se vedo il mare” e “fantasmi” fino al loro ultimo lavoro “Calmanti”, uscito a giugno del 2021. Ad oggi hanno firmato un contratto con l’etichetta “LEAVE MUSIC” con la quale debutteranno con il nuovo singolo “SONO ANCORA MORTO” prodotto dal loro solito produttore e amico Mr. Brux.

