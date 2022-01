Desert Island Project: ecco i farmaci antitumorali essenziali

La cosiddetta “Essential Medicines List” dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) include i farmaci considerati più importanti e prioritari per garantire la salute pubblica. Un gruppo di ricercatori si è tuttavia domandato se i numerosi farmaci oncologici elencati in tale lista siano allineati con i farmaci che gli oncologi in diverse parti del mondo considerano davvero essenziali: quelli di cui, potendo, non farebbero mai a meno. È nato così il “Desert Island Project”, un sondaggio che ha coinvolto quasi mille oncologi di più di 80 nazioni. Il nome del progetto deriva dal fatto che ai partecipanti è stato chiesto di immaginarsi a svolgere il proprio mestiere su un’isola deserta, con a disposizione solo 10 farmaci antitumorali. Lo scenario dell’isola era uno stratagemma utile affinché i medici facessero fare mente locale su quali farmaci sono i più indispensabili, fingendo per un attimo che non siano altrettanto necessari gli esami specialistici, le strutture e le condizioni adeguate a scegliere e somministrare il trattamento e a gestirne gli effetti.

I ricercatori hanno redatto così una lista dei venti farmaci più citati nei risultati del sondaggio. Analizzando a uno a uno questi farmaci, hanno trovato che circa il 60 per cento apparteneva al gruppo dei composti citotossici (molecole come il cisplatino, che impediscono la moltiplicazione o la crescita delle cellule tumorali), mentre per il 20 per cento erano prodotti ormonali (molecole come il tamoxifene, che contrastano l’effetto di alcuni ormoni in grado di favorire la crescita del tumore). Si tratta anche di cure in uso da molto tempo: dei farmaci presenti nella lista, due su tre sono stati approvati dalle agenzie regolatorie oltre venti anni fa.