Wasabe online con la canzone “Farfalle”

Wasabe torna con il singolo “Farfalle”: la canzone è nata la scorsa estate rielaborando il ricovero per anoressia superato dalla cantautrice

Fuori sulle piattaforme streaming e digitali “FARFALLE” ( Aurora Dischi / ADA Music Italy / Warner Music Italy ), il nuovo singolo dI WASABE.

La canzone è nata quest’estate rielaborando il ricovero per anoressia superato dalla cantautrice grazie anche alla musica e alla comunità lgbt di cui fa parte. Le farfalle sono un simbolo spesso associato a questo disturbo e alla rinascita. Il testo è dedicato ad un’infermiera che durante il ricovero in ospedale è stata particolarmente vicina all’artista nei momenti di difficoltà. Il sound indie-pop è caratterizzato da un riff di chitarra che prosegue su di un beat moderno a metà tra elettronica e suoni acustici.

“Con questo pezzo volevo raccontare questa malattia con sperieratezza, con parole semplici e comprensibili a tutti. Spero di far rispecchiare in questo pezzo tutte quelle persone che hanno vissuto o stanno vivendo questo brutto momento e di dar loro la forza di affrontarlo nel modo migliore possibile, e portare la mia esperienza a chi crede che non si possa uscire da situazioni come questa, in vista di tutte le cose belle che potranno succedere in futuro”.

Wasabe è Sabina Canton, cantautrice classe 2000 di Vicenza. Ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 9 anni, poi a scrivere le prime canzoni registrate nella sua camera. Nel 2021, dopo un duro periodo della mia vita, esce il brano “VENTI“, primo singolo, uscito a fine luglio su tutte le piattaforme digitali. La sua musica “per cuori fragili” parla del suo modo di affrontare le cose, l’amore e tutti i problemi che accomunano i giovani di oggi, senza vergogna per i sentimenti che prova.