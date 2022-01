Per l’Epifania le calze in cashmere e seta di Ludovica Mascheroni

Per l’Epifania arrivano le calze eleganti e preziose di Ludovica Mascheroni in cashmere e seta, rigorosamente Made in Italy

Le calze per l’Epifania sono una vera tradizione. E per celebrare questa festa nel segno dell’eleganza, Ludovica Mascheroni, azienda italiana specializzata in arredamento e abbigliamento di alta gamma, propone come idea regalo le sue preziose calze.

In 70% cashmere e 30% seta, le calze di Ludovica Mascheroni sono disponibili in due lunghezze, corte e lunghe, e in 3 diversi colori: blu, testa di moro e antracite.

Realizzate rigorosamente in Italia, come tutti i prodotti proposti dal brand, le calze in cashmere e seta, sono il regalo perfetto per celebrare il 6 gennaio con classe e stile.

Calza corta cashmere seta: € 140

Calza lunga cashmere seta: €160