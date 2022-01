Margot Robbie e Dua Lipa offese sui social per le foto in costume

Margot Robbie e Dua Lipa vittime di body shaming sui social: alcuni utenti non hanno apprezzato la bellezza al naturale dell’attrice e della popstar

In queste ore a finire nel mirino dei body shaming sono state Margot Robbie e Dua Lipa. L’interprete di Harley Quinn è apparsa su alcuni scatti che la ritraggono in spiaggia senza filtri e senza trucco. Alcuni utenti ‘dell’Internet’, però, hanno ritenuto opportuno pubblicare dei tweet offensivi nei confronti dell’attrice di The Wolf of Wall Street per far presente il loro dissenso – non richiesto come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – per essersi mostrata al naturale.

Margot Robbie, però, non è stata la sola ad essere vittima delle critiche. Anche la popstar Dua Lipa è stata ‘condannata’ per essere apparsa su qualche foto senza essere stata prima ‘ritoccata’ con programmi di editing. “Solo su Twitter si potevano leggere critiche a Margot Robbie e Dua Lipa“, ha scritto un utente, scioccate dai commenti sgradevoli. “Aspirare all’imperfezione di Margot Robbie e Bella Hadid nei secoli dei secoli, amen“, si legge in un altro tweet.