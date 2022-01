La Guida CulturEU disponibile anche in Italiano

La Guida CulturEu, per orientarsi nel panorama dei finanziamenti europei, disponibile in tutte le lingue dell’UE a inizio 2022, italiano compreso

La Commissione UE pubblica una nuova guida interattiva con tutte le opportunità di finanziamento disponibili a livello di UE per i settori culturali e creativi.

Cosa è CulturEU

CulturEU è uno sportello unico per i finanziamenti dell’UE che riunisce un totale di 75 opportunità di finanziamento provenienti da 21 diversi programmi dell’UE: da Europa creativa e Orizzonte Europa a fondi strutturali e InvestEU.

In pochi clic questo strumento interattivo online permette a qualsiasi organizzazione culturale europea di individuare il sostegno finanziario dell’UE più adatto a essa.

La finalità della Guida

La Guida è stata pensata per aiutare partner di ogni tipo e dimensione attivi nei settori culturali e creativi a orientarsi nel panorama dei finanziamenti dell’UE, a capire quali opportunità sono a loro disposizione e quindi ad accedere più facilmente ai finanziamenti europei.

Come si usa

Gli interessati possono filtrare automaticamente le opportunità di finanziamento a seconda delle proprie esigenze, del proprio settore e del tipo di organizzazione che rappresentano.

La guida è corredata di esempi stimolanti e migliori pratiche.

Dal 2022 disponibile in tutte le lingue dell’UE

CulturEU sarà aggiornata regolarmente con le informazioni più recenti. E sarà disponibile in tutte le lingue dell’UE a inizio 2022 (italiano compreso).

I commenti

Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: “ In aggiunta a Next Generation EU, lanciamo oggi un nuovo strumento online che consente ai nostri artisti, creatori e professionisti della cultura di orientarsi meglio e di scegliere i regimi di sostegno più appropriati a livello UE. Insieme possiamo conseguire una ripresa sostenibile dei settori culturali e creativi in tutta l’Europa“.

Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “Era giunto il momento di guidare gli operatori culturali nella ricerca di fondi europei. E raccogliere in un’unica guida tutte le opportunità di finanziamento offerte dall’UE. Si tratta di un esercizio di mappatura senza precedenti. Che consente a tutti gli operatori culturali di individuare in soli tre clic il miglior finanziamento europeo per le loro esigenze tra le 75 opportunità disponibili.

“Sono convinta che questa guida contribuirà a rendere i nostri fondi ancora più accessibili a tutte le organizzazioni culturali, aiutandole nel loro percorso verso una ripresa sostenibile”.

I settori culturali e creativi sono in sofferenza

I settori culturali e creativi sono stati fortemente colpiti dalle ampie restrizioni imposte durante la pandemia di COVID-19.

Sin dall’inizio della pandemia la Commissione ha adottato numerose misure per affrontare le conseguenze della crisi del coronavirus sui settori culturali e creativi, coadiuvando e sostenendo le azioni degli Stati membri tramite sostegno finanziario, investimenti e cooperazione a livello di UE nel rispetto delle competenze nazionali.

Le azioni adottate dalla Commissione UE

Le azioni finora intraprese a livello dell’UE per sostenere i settori culturali e creativi comprendono:

l’aumento del sostegno finanziario dell’UE ai settori culturali e creativi, con quasi 2,5 miliardi di € a titolo del programma Europa creativa e quasi 2 miliardi di € a titolo di Orizzonte Europa , importi destinati a progetti culturali, creativi e inclusivi per il periodo 2021-2027 ;

a titolo del programma e a titolo di , importi destinati a progetti culturali, creativi e inclusivi ; lo stanziamento di fondi a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza ;

; l’approvazione di aiuti nazionali a titolo del quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato per un importo complessivo superiore a 420 milioni di €;

per un importo complessivo superiore a 420 milioni di €; la pubblicazione degli orientamenti dell’UE sulla riapertura e la ripresa in sicurezza del settore;

sulla riapertura e la ripresa in sicurezza del settore; l’apertura di Creatives Unite, una piattaforma apposita per mezzo della quale artisti, interpreti o esecutori e altri professionisti dei settori culturali e creativi possono condividere informazioni e iniziative e scambiarsi idee. La piattaforma attualmente conta più di 43.000 utenti.

