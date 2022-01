Kimerica su YouTube con il nuovo videoclip

“Coro per la fine del mondo” di Kimerica, brano disponibile sulle piattaforme streaming, ha anche un videoclip su YouTube

Esce il video per Coro per la fine del mondo, il nuovo singolo della cantautrice e producer Kimerica, pubblicato per Lost Generation Records (e in distribuzione Believe). Atmosfere crepuscolari e metropolitane e un sound che oscilla tra dark e indie tratteggiano i contorni di un incontro al limite del sovrannaturale, alienante, autodistruttivo, che si risolve con l’arrivo, comunque, di una nuova alba.

BIO:

La chimera è un animale reale ma anche mitologico, composta da parti di provenienza mista. È mostruoso e fantastico, utopistico, illusorio. Kimerica è il rosso e il bianco, è testa di leone e coda di serpente, ma soprattutto è una cantautrice e producer in bilico tra mondi sonori contrastanti, tra elettronica e forma canzone. “Coro per la fine del mondo” è il suo primo singolo per Lost Generation Records.