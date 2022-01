Il nuovo brano di Pyt è “Stella Blu”

Il nuovo brano di Pyt, dal titolo “Stella Blu” (Platinum Label Snc), è disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica

Una canzone può racchiudere un ricordo doloroso e, al contempo, curare in maniera miracolosa e inaspettata il cuore ferito di chi l’ascolta o canta: è questo il caso di “STELLA BLU”, nuovo singolo di PYT. Una canzone totalmente autobiografica che l’artista ha scritto in un momento emotivamente difficile del suo trascorso sentimentale.

«Il pezzo nacque subito dopo che la mia ex mi lasciò – racconta Pyt – Ero in preda alla tristezza e una sera buttando giù due pensieri è nata “Stella Blu”. Pochi mesi dopo risposi ad una storia di Garelli che mi mandò diversi beat. Uno di questi è proprio quello di “Stella Blu”, dato che il testo calzava a pennello con la base. Il giorno dopo registrai tutto nel mio studio a casa e mandai tutto a YaluDream (il mio direttore artistico) che si innamorò subito della traccia. Posso definirlo il pezzo più personale che io abbia mai scritto fino ad ora».

Il videoclip ufficiale di “Stella Blu” mette in scena due fasi opposte, due sentimenti agli antipodi che possono manifestarsi all’interno di una relazione: la gioia di amare che si manifesta fuori da sé e il profondo senso di solitudine che si esperisce dentro.

Biografia

Pietro Graziano, in arte Pyt, è un artista della provincia Nord di Milano che dopo aver spaziato su vari generi musicali trova la sua strada in quello che è il mondo vaporwavee synth pop anni ‘80. L’amore per la musica nasce grazie ai genitori che lo crescono ascoltando rock anni ‘60-‘70 e rap anni ‘90. Col passare degli anni si lascia affascinare da tutta la musica cominciando ad ascoltare anche generi più di nicchia. Oggi fa parte del collettivo YR Music Group e inizia il suo percorso con Platinum Label.