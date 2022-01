Davide Pepe online con il brano “Che Cosa C’è”

Il cantautore Davide Pepe torna con il nuovo singolo “Che cosa c’è”: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Il cantautore Davide Pepe torna con il nuovo singolo “Che cosa c’è”. Questo è un brano d’amore, riferito sia a quello che provano due persone tra di loro, sia a quello per sé stessi.

La canzone potrebbe essere descritta come un inno alla fiducia, alla necessità di andare avanti nonostante le avversità portate dalla vita e dagli altri.

Un tema fondamentale è la voglia di guardare con sana curiosità a tutte le cose che si possono ancora scoprire o realizzare, da soli o con qualcuno.

Talvolta può capitare di dimenticare quante possibilità ci siano per far avverare i nostri sogni, focalizzandosi esclusivamente sulle nostre debolezze quando, invece, quelle chances potremmo crearcele noi. Certo, non totalmente, ma potremmo sicuramente metterci del nostro.

Davide Pepe è un cantautore e chitarrista pugliese. Oltre a portare avanti la sua carriera artistica, lavora da anni anche come psicoterapeuta, esperienza professionale che porta influenze emotive importanti nella sua musica. Con la sua prima band “Empirica” (voce, chitarra, testi e musiche), partecipa al Cornetto Free Music Festival e passa le selezioni. Il brano “Fermoimmagine” è scelto per la compilation “My Band” prodotta da MTV Italia.

Arrivano, successivamente, il premio della critica al “Sannicandro Rock festival” e l’apertura di due date del “Lara-Tour” dei Litfiba.

Con i Camera 133 di cui è frontman, Davide partecipa ad una serie di eventi e manifestazioni, ottenendo premi della critica e primi posti, condividendo il palco con grandi artisti come musicisti dei Litfiba, con Marco Ligabue, Goran Kuzminac, Erica Mou, Ameba 4.

La band partecipa al concorso MUSIC FLASH ed il brano “Dove ci sei tu” viene scelto da BANCA INTESA per i propri usi promozionali.

Nel 2014 inizia la collaborazione con il produttore Luca Rustici con cui vengono pubblicati due singoli, tra cui la cover “Canzone per te” (di Sergio Endrigo) e la partecipazione a “Area Sanremo”. Proseguono le partecipazioni live nei concerti di Marco Ligabue.

Nel 2016 è nell’album “trent’anni di 17 RE” prodotto dai LITFIBA, con la reinterpretazione del brano “Ballata”. Nel 2018 viene pubblicato il singolo “Linea di confine” frutto di una collaborazione con Daniela Desideri (testo e musica) ed arrangiato da Fabio Barnaba.

Nel 2018 collabora con il produttore Luigi Rana (Selma Hernandez, Mario Rosini, Lollipop).

Dopo aver scritto, arrangiato e prodotto per altri artisti, nel 2021 inizia la collaborazione con Sorry Mom! Management. Nel 2021 pubblica il singolo “Come Viene”, seguito da “Che cosa c’è”.