“Canzone libera” è il nuovo singolo di Endi

Si intitola “Canzone libera” il nuovo singolo del rapper Endi: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Endi torna con il nuovo singolo dal titolo “Canzone libera” che anticipa l’uscita del nuovo album prevista nei primi mesi del 2022. Il singolo è disponibile su tutti gli store digitali prodotto e distribuito da Terapia D’urto indie music.

Il brano racconta e ironizza, in chiave rap, su situazioni attuali e giornaliere che si vivono e che creano stress come le spese da pagare, le bollette, il traffico e il continuo aumento delle tasse.

Endi ha scritto il testo e prodotto la composizione musicale. Nel brano troviamo ancora Beatrice Pezzini, già presente nel singolo Resta qui, in veste di direttore artistico e corista.

https://www.youtube.com/watch?v=tPOkps_qrI0

Biografia

Enrico Petillo, conosciuto con il nome d’arte Endi, è nato a Milano nel 1986. Artista rap attivo nel circuito indipendente italiano, si è approcciato alla cultura Hip Hop all’età di sedici anni. Ha pubblicato gli album Il Canto del diavolo, Ci vorrebbe la felicità e Sognando ancora, in cui spiccano i featuring con Amir, Daniele Vit, Diluvio, Rayden e Nerone. Nel 2019 ha pubblicato il singolo L’Amore è un’illusione in collaborazione con Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa. Nel 2020 ha pubblicato il romanzo Qualcosa cambierà, prima pubblicazione editoriale. Nel 2021 ha pubblicato il singolo Resta qui in cui spicca la collaborazione con la cantante Beatrice Pezzini seconda classificata di The voice 2018.