Yuman online con il brano “Mille Notti”

Yuman, tra i finalisti di Sanremo Giovani, pubblica il brano “Mille Notti”: il singolo è in radio e sulle piattaforme digitali

Si intitola “Mille notti” il brano con cui YUMAN, giovane artista romano d’origine capoverdiana, si è assicurato un posto nella finale di Sanremo Giovani. I dodici cantanti scelti, che hanno superato già due selezioni distinguendosi tra le oltre 700 domande pervenute, gareggeranno per aggiudicarsi un posto tra i big del Festival di Sanremo 2022.

“Mille notti” è una ballata raffinata e intensa, dedicata al difficile rapporto che può esistere tra padre e figlio. YUMAN mette sul piatto tutto: confessa la frustrazione, la solitudine, ma solo per trovare, nella sincerità, un punto d’incontro. Perché continuare a combattere se, una volta dismesse le armi, ci si può finalmente riconoscere?

Autentica e profonda, “Mille notti” è la lettera d’amore che solo un figlio può dedicare al proprio padre. Un desiderio di vicinanza, al di là delle incomprensioni. Di rinascita e crescita. Alla produzione, il musicista e producer Francesco Cataldo, che affianca l’artista dal suo esordio.

“Mille notti” è il primo brano in italiano dell’artista, che ha alle spalle una splendida carriera in inglese, che l’ha portato ad essere uno dei pochi artisti italiani scelti dal prestigioso festival “South By Southwest” (SXSW), che si svolge ogni anno a Austin, in Texas. Il suo ultimo singolo “I AM” (Leave Music/Polydor/Universal Music), che l’artista ha presentato dal vivo all’Ypsigrock Festival 2021, è stato trasmesso da radio fm di tutta Italia e, all’estero, in Croazia, Belgio e negli Stati Uniti.