Liam torna con il singolo “Lei Lei”

Liam torna con il nuovo singolo “Lei Lei”: il brano è disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali

“LEI LEI”, nuova release di LIAM, contiene tutti gli ingredienti del genere musicale che sarà protagonista delle sue prossime produzioni. Le sonorità sono un mix tra il rock, il punk e l’elettronica pop che dà vita alla vera forma di LIAM, quella energica, ruvida e melodicamente orecchiabile.

«Ho riscoperto me stesso in questa canzone, la prima di una lunga lista di pezzi che avranno al loro interno quello che mi rappresenta da sempre: l’energia – spiega l’artista a proposito del pezzo – La cassa dritta, la chitarra elettrica, i pad ruvidi descrivono alla perfezione il genere che sto andando ad esporre e il suo significato: una rabbia repressa verso qualcuno che ti ha lasciato andare, la consapevolezza di aver perso un amore, il rimpianto del ricordo, la rassegnazione a ciò che ci opprime psicologicamente. Penso di aver trovato me stesso in questo stile, sia come persona, ma anche come artista. La pazzia che mi rappresenta, che caratterizza anche il mio essere espansivo, relazionale e impulsivo si sposa con questi suoni moderni, freschi, melodici e con il mio timbro di voce, profondo, graffiato ed energico».

Biografia

LIAM è uno degli artisti emergenti più promettenti, polistrumentista, cantautore, compositore, arrangiatore e produttore dei propri pezzi e di quelli di molti altri cantanti della zona. All’età di soli 8 anni scrive la sua prima canzone, con l’utilizzo di una piccola pianola, dell’orecchio musicale e di una dote già all’epoca evidente. Nel corso degli anni, sviluppa la tecnica musicale attraverso il solfeggio, l’uso della chitarra e del pianoforte, e viene seguito da un direttore d’orchestra di Mestre per affinare la tecnica della composizione e dell’armonia delle canzoni. Dopo varie esperienze con la live band “Reback”, con la quale ha cominciato a far conoscere i propri inediti, all’epoca non ancora pubblicati nei distributori online, tramite le feste scolastiche e di paese, decide di aprire nel 2017 il progetto da solista, metabolizzando così la figura di LIAM, l’artista depresso, ma al tempo stesso scherzoso e ironico, quello con il freddo dentro ma in grado di riscaldare l’estate, insomma un mix di emozioni e sensazioni che solo la sua musica sa raccontare. Partecipa ad importanti contest come Festival Show, Amici e Tour Music Fest, vince alcuni contest della zona come cantante e cantautore e inizia a subentrare nel marcato digitale della musica mondiale, aprendo il canale Spotify, Apple Music e simili. Nel 2020 pubblica il suo primo album “Comete”, che rappresenta la simbiosi di tutti i pezzi pubblicati fino a quel momento, e continua tutt’ora a pubblicare pezzi con una frequenza quasi inimmaginabile. Dal 2019 sotto contratto con l’etichetta BIT Records, viene seguito nell’ambito della produzione da Highdom. A ottobre 2021 pubblica il singolo “Non contare le ore” insieme a Dj Matrix, Marvin, Skar & Manfree, un successo che sta spopolando in tutte le discoteche d’Italia, e nel dicembre del 2021 pubblica il nuovo singolo dal titolo “Lei Lei” sempre per l’etichetta BIT Records.