I Mylane tornano con il singolo “The Way To You”

I Mylane presentano il nuovo singolo intitolato “The Way To You”: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

I Mylane tornano con un nuovo emozionante singolo intitolato The Way To You. Il chitarrista della band, Andrea Curti, uno dei principali compositori della formazione, ci descrive quello che il brano vuole trasmettere agli ascoltatori: “The Way To You racconta di una persona che, arrivata ad un certo punto della sua vita (milestone of my life), tira le somme della sua esistenza e della sua situazione personale. Il protagonista di questa riflessione, anche se non ha ancora trovato la “persona giusta”, sa che da qualche parte questa persona esiste e si chiede se anche questo fantomatico individuo che sta cercando ha i suoi stessi dubbi e i suoi stessi desideri. Nel frattempo, vive questa ricerca con ansia e impazienza (i thought it would be easier to find someone to love and after all this time i’m still looking for you) e si chiede quando arriverà questo momento di felicità e soddisfazione nel condividere la sua vita con la “persona giusta” (where are you now? why the hell we’re not together yet?). Tutto questo è portato in scena nel video con questi due protagonisti che si “rincorrono” senza saperlo mentre vivono la loro vita di tutti i giorni, dando un messaggio di speranza “ritrovandosi” insieme alla fine.”

Il video è stato girato in una sola giornata, in diverse location, in giro per Milano.

Oltre ad un playback di Peter, voce principale, e Andrea, seconda voce e chitarrista, che si alterna alle scene degli attori, i quattro membri della band appaiono singolarmente in un cameo insieme agli attori protagonisti e tutti insieme nella scena finale. Proprio la scena finale è stata girata sotto la pioggia, tra molte difficoltà logistiche, perché sorpresi da un temporale nel momento delle riprese, un imprevisto che ha sicuramente aiutato ad aggiungere più impatto ed emotività al videoclip.

I Mylane sono un gruppo alternative metal italiano formatosi nel 2019 e composto da Andrea Curti alla chitarra, Fulvio Santarpia alla batteria, Pietro Canette alla voce e Luca Maddonini al basso.

Il loro stile è caratterizzato dal sapiente susseguirsi di suoni di chitarra dinamici e riff potenti i quali vanno a valorizzare una voce pulita e avvolgente coadiuvata da parti elettroniche e orchestrali.

Regia: Fulvio Santarpia & Sara Marani

Riprese & Montaggio: Twoem Films (Mattia Caccia e Mario Luca Gallo)