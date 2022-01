Gli Arpioni tornano con il vinile di “Buona mista social ska”

Disponibile in un esclusivo vinile bianco “Buona mista social ska” (Maite), lo storico disco degli Arpioni, nota Ska italiana

Fuori in un esclusivo vinile bianco “Buona mista social ska” (Maite), lo storico disco degli Arpioni, nota Ska italiana. Il lavoro, pubblicato per la prima volta nel 2000, è una selezione di brani di musica italiana che gli Arpioni ripropongono in modo significativamente diverso e che rimangono nel cuore.

Gli Arpioni commentano la genesi del disco, affermando: Correva l’anno 2000 quando decidemmo di salutare il secolo appena passato a modo nostro. Le idee furono davvero tante e alla fine decidemmo di recuperare brani che spaziassero fra gli anni cinquanta e sessanta. Canzoni che arrangiammo alla nostra maniera e che provammo a lungo, restringendo la rosa alle nove che poi composero il disco.

Nell’aprile 2001 ci traferimmo per una settimana a Roma dove registrammo le basi nello studio Diapason, che fu di Piero Umiliani (autore fra l’altro della mitica “Mah-Nà Mah-Nà). Per poi concluderne voci, mix e mastering in Euskadi, al Garate Estudio di Kaki Arkarazo. La produzione era della Gridalo Forte Records di Roma, nostra partner in quegli anni. Molti amici con noi: Tonino Carotone (in Guarda che Luna di Buscaglione di cui quest’anno ricorre importante anniversario), reduci come eravamo dal fortunato tour estivo sull’onda del successo di “Me cago en el amor”.

Piluka Arranguren, corista e complice delle scorribande di Tonino (in una convincente versione di Parole Parole di Mina). Poi la lucente Begona Bang Matu, cantante virtuosa (in Figlia Unica che fu di Riccardo Del Turco), Dupe, afrobergamasca e passionale (in Canzone di Don Backy). E poi le restanti Operazione Sole (primo episodio di ska italiano del 1967 ad opera di Peppino di Capri e i suoi Rockers), Piove (di Modugno), Chellallà (di Carosone), Taxi Nero (Jannacci) E Ma Mi (Strehler) interpretate dal nostro Kino. Un album davvero felice, nato in un momento magico e che è oggi considerato uno dei dischi migliori dello ska italiano.

Brani che sono da sempre nel nostro repertorio. Un disco che in occasione dei nostri trent’anni di esistenza abbiamo deciso di ristampare in vinile (colorato bianco), con una veste grafica fedele a quella del CD originale ma impreziosita da un fotogramma rubato al set del video Ma Mi di Chiara Cremaschi. Ci è sembrato di fare cosa gradita per tutti quelli che già ci conoscono, così come per chi sta conoscendo solo ora. Canzoni davvero senza tempo, tutte da ascoltare e da ballare.

Registrato allo studio Diapason (Roma). Produzione e post produzione David Cacchione e Kaki Arkarazo. Master e mixaggio Kaki Arkarazo adAndoain (Euskadi) al Garate Estudio. Cover design originale e fotografie di Roberto Giussani. Hanno suonato: Stefano Kino Ferri alla voce, Franco Scarpellini alla chitarra, Paolo Passera al basso, Giorgio Caroli alla batteria, Claudio Passera alla chitarra, Pier Muccio al trombone, Mario Ghislandi al sax, Riccardo Capelli al sax. Mirko De Caro alle tastiere. Special guests: Tonino Carotone, Begona Bang Matu, Francesco Sandocan Antonazzi, Cristiana Dupe, Piluka Aranguren.

Arpioni

Da subito molto attivi nei live, bisogna aspettare il 1995 perché il loro primo lavoro “Papalagi” mixato negli studi di Suono Vivo da Dario Ravelli, veda la luce. Di quegli anni restano demotape con brani inediti e cantati dal primo cantante Ugo Crescini. Una formazione nata quasi per caso, come accadeva spesso allora, cresciuta e maturata calcando palchi e facendo strada, fra furgoni e accomodation di fortuna, lontano dai palchi mainstream. Club, centri sociali, feste paesane e manifestazioni politiche, negli anni in cui la scena ska stava riprendendo spazio anche a livello internazionale.

Nacque così la collaborazione con Gridalo Forte Records, una label animata da Banda Bassoti, storica combat band romana e che fu uno dei piccoli miracoli della discografia indipendente di quegli anni. Il tempo passava e la band cresceva e anche la formazione cambiava, pur se rimanendo imperniata sulle figure di Stefano Kino Ferri e Franco Skarpe Scarpellini, che col tempo divennero i maggiori autori dei brani originali e di fatto i producer dei vari concept. Nel 1998 pubblicano “In mezzo ai guai”.

Nel disco convivono brani di sapore battagliero con brani festaioli, degni delle migliori sbicchierate fra amici, così come brani dai contenuti più riflessivi e a volte pure intimisti. Questa sarà una delle cifre stilistiche che caratterizzeranno sempre la band in tutta la sua produzione. Il 1999 è la volta di “Un mondo in levare”, un lavoro armonico e con un filo preciso, assolutamente delizioso dal primo all’ultimo brano. Con brani suonati sempre in presa diretta e spesso: buona la prima! “Nuvoloni”, “Supera i confini” ma anche quella “Monkey man in Mexico” che segnerà l’inizio della proficua collaborazione con Tonino Carotone, il musicista di Pamplona conosciuto proprio in quei giorni.

Gli incontri sono tanti. Si sale sul palco in festival con nomi come Desmond Dekker, o come gli Skatalites e Lurel Aitken. Ma anche band come Malarians, Skalariak, Radici Nel Cemento e tante altre ancora. Ed è proprio chiacchierando con Laurel che nasce l’idea di un tour autoprodotto con i nostri a fare da backing band, tour che prenderà forma nel 1999. Tutte esperienze che fanno crescere sia la maturità, che la introiezione della cultura della musica in levare vecchia e nuova, da parte dei membri della band.

Nel 2001 pubblicano “Buona Mista Social Ska”. La band si trasferisce a Roma, negli studi che furono di Piero Umiliani e registra nove tracce, sempre in presa diretta e con una intenzione stilistica molto definita e brillante. Piccole perle che ancora oggi sono nelle playlist di molti appassionati. Brani impreziositi dalle numerose collaborazioni. Quella con Tonino Carotone in “Guarda che luna”, con Pilar Piluka Arranguren in “Parole Parole”, con Begona Bang Matu in “Figlio unico” e con Cristiana Dupe Olojo Kosoko in “Canzone” . Voci , mixaggio e master saranno realizzati ancora nel paese basco con Kaki. Nel frattempo l’estate del 2000 vede pure il lavoro come backing band di Tonino nella tournee del suo fortunato album di esordio, e saranno decine i concerti di quella stagione, davvero fortunata. Dopo una pausa di riflessione di quasi una stagione, con pochi live e qualche rimaneggiamento della formazione bisogna arrivare al 2004 per cominciare a vedere nascere il concept di quello che sarà il loro ultimo lavoro, almeno fino ad ora. “Malacabeza” vede la luce nel 2005. Ancora Tonino e Piluka, ma poi Roy Paci, Valerio Mastandrea, e molti altri ancora, a impreziosire brani che sono ormai dei classici per gli amanti del genere e non solo. E poi la collaborazione con una persona speciale e unica, il cantautore romano Stefano Rosso, del quale (e col quale) la band interpreterà una versione de “Una storia disonesta”, eclettico inno antiproibizionista d’anté. Sono anni pieni di impegni e soddisfazione, sia per la buona riuscita del disco, con la conseguente esecuzione radiofonica di molti brani anche su network nazionali, che per gli impegni live che si moltiplicano e che vedono il moltiplicarsi di date in tutta Europa. Così che nel 2008 sopravviene un momento di stanchezza e la band sospende le attività. Passano ben otto anni prima che Kino e Franco, che nel frattempo si erano dedicati a piccoli progetti differenti, si ritrovino e decidano di ripartire, prima con un concerto una tantum e poi, visto il successo e le richieste ricevute, con una serie di date che dovevano essere limitate e che invece si decide di non fermarsi e di continuare, visto il successo e le nuove. Così nel 2018 dopo una trentina di concerti la band pubblica una ska cover del celeberrimo “Should I stay or should I go” dei Clash. Il brano fa parte di “A tribute to punk cd 1”, una compilation tedesca dell’etichetta Lucha Amada, e viene registrato con la produzione di Walter Bonnot Buonanno, eclettico producer e membro attivo di Assalti Frontali che fu anche bassista nella band. Nel frattempo nasce l’idea assieme alla regista Alicia Vibes di un video che in qualche modo si contrapponga alle disposizioni sull’immigrazione inasprite ulteriormente dall’allora ministro dell’interno e il tema del potere restare o andare sembra essere il sillogismo ideale. Così la band collega il brano a un video totalmente autoprodotto. Continuano intanto i concerti, ma la voglia di raccontare storie è tanta e la band ricomincia il lavoro di scrittura e in studio, che porta alla realizzazione del nuovo disco “Les Jeux Son Faits”, di prossima pubblicazione.

