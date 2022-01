Gaviskon è la nuova canzone di Manu Funk

Gaviskon: nuovo singolo e videoclip per il cantautore salentino indie pop Manu Funk. Il brano è su tutte le piattaforme digitali

È disponibile su Youtube il videoclip di “Gaviskon“, nuovo singolo indie pop del cantautore salentino Manu Funk. Con sonorità vintage anni ‘80, il brano racconta l’amore vissuto di pancia, quello per cui un atteggiamento inaspettato dell’altra persona provoca quei famosi “bruciori” di stomaco da mal d’amore. Prodotto da Funkeria Records con il mixaggio di Alex Fazzi e il mastering di Paolo Iafelice (Adesiva Discografica Studio), distribuito su tutte le piattaforme digitali da Artist First, in “Gaviskon”, il chitarrista e cantante è affiancato da Antonio Dema De Marianis (batteria) e Sandro Nocco (sax). Nel video, girato da Andrea Alemanno nella scuola romana Bounce Factory Dance Studio, con le coreografie di Eleonora Cipriano e Cecilia De Siena, si balla l’amore libero, fluido e spensierato. Un immaginario fresco, arricchito dalla presenza dei giovani ballerini Federica Fazzini, Gianmarco De Fazio, Martina Licciardi, Andrea Longo, Dana Marchino e Chiara Ruggeri.

Manu Funk, moniker di Emanuele Pagliara, nasce a Lecce l’8 Settembre 1985. Fin da piccolo dimostra una spiccata attitudine verso l’universo della musica nel senso più ampio del termine. Il regalo per il suo primo compleanno è stata una chitarra 2/4. Figlio d’arte, inizia a 6 anni lo studio della chitarra con il padre, il Maestro Gianni Pagliara. Incoraggiato dalla famiglia e avendo già una adeguata base musicale, a 12 anni intraprende gli studi classici presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce nella classe di viola. Nel dicembre del 2008 parte la nuova avventura come chitarrista di Roy Paci & Aretuska. Grazie a loro calca i palchi dei più grandi festival in Italia e nel mondo (Brasile, Stati unti, Spagna, Olanda, Germania, Francia, Norvegia, Grecia, Austria, USA). Durante la sua carriera ha la fortuna di suonare con artisti di grande calibro come Fiorella Mannoia, Tonino Carotone, Frankie Hi Energy, Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Teresa De Sio, Negrita, Apres La Classe, Bunna, Albrosie, dj Gruff, Valerio Jovine, Roberto Angelini, NItto, Emma Marrone, Negramaro, Manu Chao, Boomdabash (con i quali registra le chitarre dell’album Superhereos e del singolo “L’importante”). Nel novembre 2009 dà vita al progetto Bundamove, con cui pubblica “Da funk machine” (2010), “Sexy voodoo party” feat BB Cico (singolo – 2012), “Connection” (2014), “Rollover” (singolo – 2016), “Nandu Popu meets Bundamove” (2018) e “Libera” (2020). Nel 2020 fonda La Funkeria Records srls che nasce come casa di produzione ed etichetta indipendente. Contemporaneamente dà il via al suo progetto solista con lo pseudonimo di Manu Funk, percorrendo un cantautorato electro/funk con sfumature indie. Nell’aprile 2020 presenta il suono nuovo volto nella scena musicale con la cover “Bella Senz’anima” di Riccardo Cocciante. Subito dopo sordisce con la sua musica inedita pubblicando “Non ho lavato la macchina“, “Era bella” e “Gaviskon“, in attesa del suo primo EP.