Concorso Pianistico Casagrande: edizione 2022 da record

Numeri record per l’edizione 2022 del Concorso Pianistico Internazionale Alessandro Casagrande, che si svolgerà il prossimo settembre a Terni

189 iscritti e 24 nazioni rappresentate. Sono questi i primi numeri – da record – dell’edizione 2022 del Concorso Pianistico Internazionale Alessandro Casagrande, che si svolgerà il prossimo settembre a Terni, con la direzione artistica di Carlo Guaitoli.

“La scorsa edizione, 2018/2019, gli iscritti furono 117. Il risultato di quest’anno è decisamente inaspettato, lusinghiero e crediamo non così usuale nel panorama dei concorsi internazionali, soprattutto in tempi di pandemia”, commenta Elena Benucci, presidentessa della Fondazione Casagrande.

Come da regolamento, le preselezioni (l’ascolto dei video da parte dei tre giurati: Filippo Gamba, Carlo Guaitoli, Alberto Miondini), si chiuderanno il 15 marzo 2022 con la designazione dei 28 concorrenti ammessi al concorso, che mette in palio un tour di concerti per il vincitore e un montepremi totale di 37.000 €. Le 189 domande di partecipazione sono arrivate da Italia, Giappone, Francia, Albania, Svizzera, Belgio, Cina, Spagna, Sud Corea, Argentina, Ungheria, Russia, USA, Ucraina, Slovenia, Bulgaria, Israele, Regno Unito, Svezia, Danimarca, Lituania, Perù, Polonia, Serbia.

Il Concorso Pianistico Internazionale “Alessandro Casagrande” nasce nel 1966 per onorare la memoria del musicista ternano cui è intitolato, artista e compositore prematuramente scomparso, e rappresenta un momento di intenso impegno culturale per la città di Terni, che ha la fortuna di ospitare partecipanti di diverse nazionalità, pronti ad attestare il prezioso frutto delle molteplici scuole di provenienza. Dal 2002 è organizzato dalla Fondazione omonima e gode del sostegno del Comune di Terni, della Fondazione CARIT e della Camera di Commercio dell’Umbria.

Il Casagrande, membro della Alink – Argerich Foundation, utilizza pianoforti Fazioli e rappresenta una delle più importanti manifestazioni artistiche e musicali dell’Umbria.