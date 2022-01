Camelia Lambru pubblica il suo primo libro dal titolo “Se Jennifer ha dimenticato Brad… tu puoi dimenticare qualsiasi cretino!”

Fuori la prima opera letteraria di Camelia Lambru “Se Jennifer ha dimenticato Brad… tu puoi dimenticare qualsiasi cretino!”, Infuga Edizioni.

Un’opera che non è solo ironica così come potrebbe far intendere il titolo, ma è un vero e proprio manuale per la rinascita e la ripartenza, che tutte le donne dovrebbero leggere!

Vi siete mai chiesti quali sono le tre cose più difficile del mondo? La risposta è semplice: dimenticare, perdonare e fidarsi.

Il libro di Camelia Lambru spiega come dimenticare in fretta, perdonare per sempre e fidarsi ancora, dopo una relazione d’amore finita male.

Perché come la stessa autrice dichiara: “Ama il tuo passato ed innamorati del tuo futuro”. Soffri (il giusto), arrabbiati (q.b.), lascia andare (tutto), innamorati nuovamente (tanto)., metodo che lei stessa ha sperimentato a seguito di una dolorosa separazione.

Camelia Lambru, organizzatrice di eventi e wedding planner per passione, Business Coach e Love Coach per vocazione , da oltre 12 anni ha combinato competenze per creare Eventi Nazionali di successo, matrimoni e aiutando soprattutto le Donne a scoprire i loro talenti e diventare imprenditrici di successo.

“Perché se l’organizzazione di matrimoni è una passione, il coaching è la mia vocazione” dichiara Camelia che durante la pandemia ha supportato tante donne a superare una delusione in amore, un tradimento e tornare ad innamorarsi nuovamente. E proprio da questi suoi insegnamenti è nato il libro, che parla di consapevolezza dei sentimenti, di riformulazione del linguaggio, di metodi pratici di come amarsi e come imparare a lasciare andare, un vero e proprio percorso di crescita spirituale che ci aiuta a vedere gli eventi che ci accadono come un cammino necessario per una vita felice.

Sfogliando il libro troviamo molti spunti di riflessione e molte situazioni che ogni donna ha vissuto almeno una volta nella vita: “Bisogna trasformare la paura in fiducia, tanto il tempo che passiamo a pensare, sia che vada tutto a rotoli sia che vada tutto bene, è lo stesso. Ma l’emozione che provi nel pensare che la vita ti riservi tante sorprese piuttosto che sarà sempre peggio non è la stessa. Anche un grande viaggio inizia con dei piccoli passi, non ti preoccupare se da oggi a domani non sarai completamente diversa, inizia a cambiare ciò che è necessario e poi ciò che è possibile. Quello che conta è la decisione che prendi di voltare pagina. Nessuno può fermare l’uragano donna quando prende una decisione, quando riprende il proprio potere e inizia a creare dal presente senza voltarsi al passato, una donna che decide non si muove verso qualcosa, ma con una forza che viene da dentro e si chiama Entusiasmo (dal greco: en dentro theòs dio. Il dio dentro). Perché è da dentro che viene la luce che emani fuori, è quella vitalità che ti invade, dove nessun ostacolo è insuperabile, è lo spazio dove si avverano i sogni e accadono i miracoli.”

Impariamo dalle clessidre a esaurirci, capovolgere e ricominciare e magari…trovare un altro più bello…che problemi non ha!!!