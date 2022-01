Air Italy invia 1.322 lettere di licenziamento

Air Italy inizia il 2022 con 1.322 lettere di licenziamento. “Un atto atteso, ma incomprensibile e inaccettabile”, afferma Mario Clemente, Segretario del Trasporto Aereo di Confael

Inizia nel peggiore dei modi il 2022 per oltre mille e trecento lavoratori di Air Italy. La compagnia ha infatti inviato oggi 1.322 lettere di licenziamento riconducibili ‘alla procedura sindacale di licenziamento collettivo per cessazione di attività’ che Air Italy ha avviato il 23 settembre scorso”. Lo dice Confael, esprimendo la piena solidarietà a tutti i lavori interessati.

“Un atto atteso, ma incomprensibile e inaccettabile”, come precisa alla Dire (www.dire.it) Mario Clemente, Segretario del Trasporto Aereo di Confael. “Nonostante l’Italia abbia ricevuto miliardi di euro dall’Unione Europea per la ripresa del nostro Paese- sottolinea Clemente- 1322 lavoratori iniziano il nuovo anno con una lettera di licenziamento. Si tratta dei lavoratori Air Italy per i quali Confael Trasporto Aereo chiede che vengano applicate le stesse misure previste per i lavoratori di altre compagnie che sono, di fatto, già chiuse, come purtroppo Alitalia e Norwegian”.