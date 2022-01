A Smile From Godzilla: fuori l’Ep “The Outsider vol.2”

A Smile From Godzilla ha rilasciato il suo Ep “The Outsider vol.2” per l’etichetta Dirty Beach a distanza di alcuni anni dal primo disco “Monday Morning”

The Outsider Vol.2 è il viaggio nell’universo creativo di A Smile From Godzilla che dopo il primo disco d’esordio nel 2018 Monday Morning torna con un nuovo lavoro surrealista dalle sfumature lofi. In ogni brano si evince il desiderio di raccontare una storia distante dalla realtà attraverso un mondo parallelo. Questo Ep è una scatoletta di legno ritrovata su qualche vecchia barca, nella quale i mostri di The Clown sembrano prendere vita insieme alla bambina immaginaria protagonista di Maryjanelofi che incomincia a ballare ignara di tutto quello che il mondo le offrirà. A Smile From Godzilla si è addormentato e si è risvegliato di getto nel letto di una crociera diretta in Nord Europa alla ricerca del primo volume di questa memorabile avventura da outsider.

TRACKLIST 1: The Clown 2: Radio Taxi 3: Music Banana 4: Maryjanelofi 5: River.