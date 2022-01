Ultimi giorni per visitare la mostra Xmas Factory

Prorogata fino al 5 gennaio la mostra “Xmas Factory” alla Galleria SpazioCima: in mostra le sculture natalizie “pop” di Alessandra Pierelli

Prosegue con successo “Xmas Factory”, la nuova personale di Alessandra Pierelli presso Galleria SpazioCima di Roma. L’artista reinterpreta i classici simboli delle festività di fine anno con contaminazioni ludiche e golose che rimandano ad altri spazi, altri tempi, altre dimensioni. L’esposizione, a cura di Roberta Cima, è a ingresso libero. Data l’importante affluenza di visitatori, la galleria aprirà, ma solo su appuntamento, fino al 5 gennaio.

LE OPERE IN MOSTRA – Dai cioccolatini giganti in resina ai gelati “agitati”, dagli omini fatti di pan di zenzero all’unicorno alato “sweet edition”: un mondo pop che farà la felicità di grandi e piccoli e che gioca con le piccole gioie visive del Natale per darne nuovi sensi e significati. L’intento è quello di far immergere i visitatori della mostra in un mondo fiabesco, fantastico e colorato, tra pupazzi dolci ed eleganti e abiti con drappeggi di velluto rosso. In mostra anche tante piccole sculture, tutte acquistabili, perfette per addobbare i tradizionali alberi casalinghi.

“Non è un caso che il titolo della mostra includa il termine “factory”: essendo io una gran golosa, ho cercato di fondere insieme la passione per l’arte con quella per i dolci – spiega l’artista Alessandra Pierelli – Ancora una volta, ho voluto rappresentare una sorta di forno creativo (la factory, per l’appunto), da cui escono dolci leziosi, raffinati, ghiotti e spiritosi. Un mondo a metà tra il fantastico mondo di Willy Wonka e quello dei film di Shrek con i suoi pupazzi animati”.

BIOGRAFIA DELL’ARTISTA – Nativa di Ancona, Alessandra Pierelli frequenta l’Accademia di Brera con indirizzo pittorico. Successivamente partecipa ad un corso di decorazione e trompe l’oeil presso l’Accademia del Superfluo di Roma, diretta dal Prof. Lucifero. Dal 1996 al 1998 frequenta il corso dell’International Art School di Montecastello di Vibio (PG) diretta dal maestro Nicholas Carone. Poi, dal 2002 al 2005, collabora con il noto artista Alvin Held. Mentre dal 2006 a oggi ha partecipato e organizzato numerose mostre collettive e personali. Attualmente collabora anche con la Bg gallery di Santa Monica Los Angeles e con la galleria Spaziocima di Roma.

NOTE PER L’INGRESSO – Come previsto dal DL 23 luglio 2021, n. 105, per l’accesso in galleria è richiesto il Green Pass – Risultato negativo al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore, avere vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale), guarigione dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.