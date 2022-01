“Tu” è il nuovo emozionante singolo di Weid

Si intitola “Tu” il nuovo singolo di Simone Maritano, in arte Weid: il brano è disponibile online sulle piattaforme digitali

TU nasce in una sera d’inverno, in cui Simone osservando suo nonno, rimase colpito dal fatto che riuscisse ad essere cosí incurante del giudizio degli altri. Comprese quanto tutto questo si collegasse indubbiamente all’etá e di come l’esperienza permetta di avere un diverso approccio alla vita.

I vent’anni di Weid gli permettono, appunto, di essere eclettico e fiducioso nei confronti della vita, ma allo stesso tempo lo lasciano spesso in preda all’incertezza; mentre l’età di suo nonno permette di superare qualsiasi incertezza nella vita, tramite l’esperienza maturata lungo il cammino di una vita.

Da questa ricerca interiore nasce TU, un brano che affronta una profonda riflessione sugli stadi della vita e sul rispetto per ogni aspetto di questo meraviglioso cammino.

Simone Maritano, in arte Weid è un giovane cantautore classe ‘99 della provincia di Torino. Da sempre appassionato alla musica, in adolescenza si concentra principalmente sul genere rap, per poi arrivare al pop in età più matura, iniziando a studiare canto e pianoforte.

La sua scelta autoriale, finemente astratta, permette al pubblico di entrare nel suo mondo e percepire le sue stesse sensazioni. Nella sua continua ricerca di innovazione nel sound, prende spunto a livello musicale da artisti contemporanei quali Justin Bieber, Troye Sivan ed Ed Sheeran, artista che lo ha particolarmente ispirato nello studio del trasporto emotivo.

Nel 2021 firma il suo primo contratto discografico con l’etichetta discografica TRB rec di Andrea Tognassi – Music Publishing con cui pubblica il suo singolo l’esordio Abisso, seguito dal suo nuovo singolo TU.