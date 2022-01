Nasce Personio Foundation a sostegno delle Ong

Personio presenta la sua Foundation a sostegno di organizzazioni che operano a favore dell’ambiente e dell’istruzione

Personio, la principale società europea di software HR per le piccole e medie imprese, ha annunciato oggi la costituzione della Personio Foundation, un’organizzazione indipendente e senza fini di lucro che offre sostegno finanziario e operativo a ONG e imprese sociali.

La Fondazione incentiverà e supporterà la realizzazione di progetti incentrati sull’istruzione e sulle azioni a favore della sostenibilità, due dei temi di maggiore impatto sociale che la collettività deve affrontare oggi in maniera prioritaria. Le Nazioni Unite hanno infatti rilevato che il Covid-19 ha cancellato in un solo colpo 20 anni di progessi nell’ambito dell’istruzione e segnalano che altrettanta attenzione deve essere rivolta alle attività per la salvaguardia dell’ambiente che sono significativamente l ontane dagli obiettivi di piano .

La Personio Foundation nasce da un impegno preso quando Personio è stata costituita e prevede che l’1% dell’equity della società sia destinato a cause socialmente utili. La quota dell’1% dell’equity ha, al momento, un valore pari a 63 milioni di dollari e continuerà verosimilmente a crescere fino a alla promozione di un’IPO (Initial Public Offering). Ulteriori donazioni per 3 milioni di dollari da parte dei fondatori, degli investitori di Personio e della società stessa, consentiranno l’immediata attivazione dell’iniziativa.

I fondatori di Personio – Hanno Renner (CEO), Roman Schumacher (CPO), Arseniy Vershinin (CTO) e Jonas Rieke (COO) – fortemente coinvolti a livello strategico, saranno assistiti da Nicola Crosta, fondatore di Impact46, il quale vanta una vasta esperienza nella costituzione e nella gestione di fondazioni. Un team dedicato si occuperà delle attività operative, con il sostegno di alcuni dipendenti di Personio distaccati all’occorrenza, mentre la selezione delle organizzazioni che potranno beneficiare dei fondi avverrà tramite un processo di screening messo in atto con il supporto di consulenti esterni.

Hanno Renner, co-fondatore di Personio e presidente della Fondazione, ha dichiarato: “La crisi del Covid-19 ha notevolmente aumentato la disuguaglianza educativa in tutto il mondo. Noi, inoltre, siamo l’ultima generazione in grado di modificare il corso del cambiamento climatico. La Personio Foundation aiuterà a guidare le iniziative in queste aree fondamentali che richiedono un’azione immediata e che stanno particolarmente a cuore ai dipendenti e ai fondatori della società”.

“Vogliamo che le nostre azioni siano all’altezza dei valori fondamentali della nostra “Responsabilità sociale”, che sin dall’inizio ha svolto un ruolo centrale nelle nostre attività d’impresa. Siamo grati che l’impegno dell’intero team di Personio, la fiducia dei nostri clienti e il continuo supporto dei nostri investitori ci abbiano permesso di costituire la Personio Foundation”.

Con sede in Europa ma aperta a valutare proposte provenienti da tutto il mondo, la Personio Foundation offrirà sostegno finanziario e non tramite due programmi principali: Impact Portfolio e Impact Accelerator. I beneficiari dell’Impact Portfolio riceveranno finanziamenti non vincolati e gli verranno erogate attività di mentoring collaborativo. L’Impact Accelerator fornisce invece competenza e consulenza nel settore HR per aiutare i beneficiari a sviluppare la risorsa più preziosa di qualsiasi impresa: le proprie persone.

Il primo gruppo di beneficiari sarà direttamente identificato e selezionato dal team della Fondazione. Le domande saranno valutate sulla base di dieci criteri che comprendono la solidità di ciascuna organizzazione e il suo potenziale impatto sociale. Nel corso del 2022, verrà lanciato un invito globale a presentare proposte attraverso il sito Web e i social media della Fondazione.

Il lancio della Personio Foundation è l’ultima di una serie di iniziative di give back messe in atto da Personio. Recentemente è stato introdotto il sito Personio.org che costituisce un punto di accesso semplificato ai servizi HR forniti dalla società per organizzazioni come ONG, università e aziende del settore pubblico. Condizioni economiche vantaggiose saranno offerte alle organizzazioni senza scopo di lucro e alle charity al fine di sostenere il terzo settore in generale, al di là delle organizzazioni che beneficeranno direttamente del supporto della Personio Foundation.

Hanno Renner aggiunge: “Siamo già al servizio di centinaia di organizzazioni che operano nei settori dell’istruzione, del non profit e nella pubblica amministrazione e ci chiediamo costantemente come aiutarle a massimizzare il loro impatto sociale. Personio.org rende i nostri servizi ancora più accessibili alle organizzazioni che lavorano per il bene della società ed è uno strumento a sostegno della nostra missione che è la democratizzazione del software HR”.

Per ulteriori informazioni: http://www.personio.foundation/