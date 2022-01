Master in Igiene Industriale a Pisa: iscrizioni in scadenza

Sono ancora aperte le iscrizioni alla 19a edizione del Master in Igiene industriale, Prevenzione e Sicurezza diretto dalla prof.ssa Annalaura Carducci, e organizzato dal Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa in convenzione con Inail Direzione regionale per la Toscana. A partire da quest’anno il Master è convenzionato anche con l’Ordine Nazionale dei Biologi e l’Associazione italiana degli igienisti industriali e si avvale del patrocinio di numerosi Enti ed Associazioni scientifiche: Società italiana di igiene, Società italiana di medicina del lavoro, Associazione italiana di epidemiologia, Società nazionale degli operatori della prevenzione e Unione nazionale personale ispettivo sanitario italiano.

La sicurezza del lavoro e la prevenzione degli incidenti sono gli obiettivi primari. Il Master ha come obiettivo la formazione di esperti qualificati in grado di valutare, proporre e gestire soluzioni idonee ai problemi di igiene industriale, prevenzione e sicurezza dei lavoratori. Vengono affrontate le varie tipologie di rischio (chimico, fisico, biologico, elettrico, meccanico, ergonomico, incendio ed esplosioni, ecc.) con una visione integrata dell’analisi del rischio, compresi gli aspetti di formazione, informazione e comunicazione. Il Master, di I° livello, è rivolto a coloro che sono in possesso di laurea triennale in diverse discipline (fra le quali biologia, professioni sanitarie, chimica, ingegneria, ecc.), ma può essere di interesse anche per laureati magistrali/specialistici e vecchi ordinamenti, vista la finalità professionalizzante e la validità di questo percorso per l’inserimento nel mondo del lavoro, comprovata anche dalle indagini occupazionali successive al conseguimento del titolo. Infatti, oltre al titolo universitario (corrispondente a 60 Cfu) il Master rilascia la certificazione di Responsabile (o Addetto) dei Servizi di prevenzione e sicurezza (RSPP o ASPP) per il settore SP-4 ATECO 2007 (Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016).

Inail finanzia tredici borse di studio. Proprio per il suo contenuto professionalizzante il Master si avvale di un finanziamento di Inail Toscana per l’erogazione di 13 borse di studio a copertura del 50 per cento delle spese di iscrizione. Per la prossima edizione saranno inoltre messe a disposizione 4 borse di studio dall’Ordine nazionale dei biologi per laureati in biologia iscritti all’ordine (2 per biologi junior, 2 per biologi senior). Il percorso didattico del Master comprende 240 ore di lezioni frontali, tenute da docenti universitari, professionisti ed esperti del settore e 425 ore di tirocinio professionalizzante presso enti ed aziende convenzionate.