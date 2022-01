La campagna Oakley “Be Who You Are” prosegue con Eileen Gu

Fuori il uovo capitolo della serie Oakley “BE WHO YOU ARE”, con protagonista la sciatrice freestyle della nazionale cinese Eileen Gu

Oakley® presenta un nuovo capitolo di “Be Who You Are” con protagonista la sciatrice freestyle della nazionale cinese Eileen Gu. Oakley, sponsor ufficiale della nazionale cinese per i Giochi olimpici invernali 2022 di Pechino, ha collaborato con Gu ed altri atleti del proprio team per raccontare la collezione Neve di questa stagione, guardando all’evoluzione del loro viaggio non solo dal punto di vista atletico ma anche e soprattutto personale.

Nel video, Gu – che spera di qualificarsi per i suoi primi Giochi olimpici – spiega come lo sport sia la sua valvola di sfogo creativa, un mezzo per esprimere la sua individualità e la sua passione. Quando non è sui pendii, Gu coltiva molti altri interessi: oltre a posare come modella, utilizza la propria visibilità per promuovere le battaglie in cui crede, non ultima l’emancipazione delle atlete nella cultura del freestyle.

Gu ha ereditato la saggezza dalla madre, imparando a gareggiare per vincere ma senza permettere alla carriera sportiva di definirla come persona. Non sente alcun bisogno di giustificarsi per quella che è o quello che fa, e questo l’ha portata a ridefinire il ruolo delle sciatrici freestyle non caucasiche e quello delle atlete in generale, forte della sua progressiva ascesa tra le fila dello sport e della sua capacità di influenzare la cultura circostante.

Eileen Gu e gli altri atleti presenti nella campagna sposano il mantra della collezione Neve 2021 “Draw Your Line”, rappresentando in maniera unica il proprio sport e formando insieme una squadra d’eccellenza che incarna appieno lo spirito del brand: Be Who You Are – essere sempre chi si è.

Il nuovo capitolo della campagna Oakley “Be Who You Are” con Eileen Gu è disponibile QUI, mentre la collezione Neve 2021 di Oakley è disponibile QUI.