I Ministri online con nuovo singolo e date del tour

Si intitola “Numeri” il nuovo singolo dei Ministri: il brano è disponibile online sulle piattaforme digitali. Fuori anche le date del tour

I Ministri presentano NUMERI, il nuovo singolo che arriva dopo l’EP Cronaca Nera e Musica Leggera (maggio 2021, Woodworm), vero e proprio gioiello di 4 brani – impreziosito dalle cover che omaggiano le collane Einaudi (rese indimenticabili dal progetto grafico di Munari) e dai costumi di Nicolò Cerioni – e che ha segnato un attesissimo e importante ritorno sulla scena.

Anticipato dal singolo Peggio di Niente, l’EP ha accompagnato il primo tour estivo. NUMERI apre ora un nuovo capitolo, e i Ministri annunciano le date di un nuovo tour per Magellano Concerti.



LE DATE DEL TOUR

APERTURA PREVENDITE LUNEDÌ 6 DICEMBRE ORE 12 SUI CIRCUITI TICKETONE E TICKETMASTER



31.03.2022 – RONCADE (TV) – NEW AGE

04.04.2022 – TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

07.04.2022 – ROMA – ORION

08.04.2022 – SANTA MARIA A VICO (CE) – SMAV

15.04.2022 – PERUGIA – AFTER LIFE

16.04.2022 – PINARELLA DI CERVIA (RA) – ROCK PLANET

23.04.2022 – FIRENZE – VIPER

24.04.2022 – BOLOGNA – ESTRAGON

29.04.2022 – TREZZO SULL’ADDA (MI) – LIVE CLUB



