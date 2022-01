Gli Gnu Dada online con “13 Gorilla Lilla”

L’atteso nuovo singolo e video degli Gnu Dada si intitola “13 Gorilla Lilla”: il brano è disponibile sulle piattaforme digitali

“13 Gorilla Lilla” è il nuovo singolo dei Gnu Dada. Una filastrocca post psichedelica, una scossa rock e un bizzarro grido d’amore insieme. Cuori animali e calore contro i sempre più freddi e numerosi cuori robotici, organi analogici dentro ospiti digitali. Un inno all’incomunicabilità nell’era della comunicazione troppo facile, Antonioni sotto acido e con l’amplificatore che scrocchia. Strappo in campo fucsia, sogno, occhi aperti: colori fluorescenti in Natura.

A distanza di oltre un anno dal successo di “Astrodinamica” la band torna dunque, a grande richiesta, con un nuovo brano, ma con la stessa intenzione di sempre: sono le canzoni a parlare per loro, la musica, solo e soltanto la musica. Perché le facce distraggono e basta.

BIOGRAFIA

Gnu come gnu: totem, spirito guida. Ma anche come new, nuovi istinti musicali.

I Gnu Dada sono una band appena nata.

Né cattolici né islamici. Non svedesi, americani, vietnamiti né alsaziani, ma sognanti padri inglesi, i Gnu Dada sono orfani italiani.

Greci come Galimberti sono un fascio di nervi scoperti.

Sono pecora col lupo e scimmia sacra in copricapo.

Sono pesciolino rosso che è scappato dalla boccia e si dibatte sul tappeto, come il mare quando è mosso, sulla roccia.

I Gnu Dada sono veri, sono un etto, sono finti, disperati colorati persi in questi anni stinti, tecnici e metallizzati.

Sono ricordi desolati come domeniche in bici di anni passati, che a ripensarci ci fanno felici. Sono carezze e cazzotto vero, sono un’idea di Depero.

Sono post psichedelia e pietra dura, poi sognata melodia, acqua chiara ed acqua scura, ritmo, cuore e scrivania.

Del futuro? N-o-s-t-a-l-g-i-a.

I Gnu Dada sono voce, basso, chitarra e batteria. Dadaisti di sostanza e pianoforte, scarafaggi dalla stanza giù veloci nella via.

I Gnu Dada sono anche perché tu non sei più mia. Son parole messe in fila, son vibranti senza pila.

Animali musicali, senza faccia e senza nome, il loro credo è solo Amore formato Canzone.

I Gnu Dada sono quattro, sono due e son nessuno. Sono mille e forse più. Sono cane che ama gatto. I Gnu Dada sì, sei tu.